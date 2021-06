Les actions du groupe Adani s’effondrent pour frapper les circuits inférieurs suite aux informations selon lesquelles NSDL aurait gelé trois comptes FPI

in

Les trois comptes gelés par le NSDL comprenaient Albula Investment Fund, Cresta Fund et APMS Investment Fund.

Les actions du groupe Adani ont été fortement battues sur Dalal Street aujourd’hui matin, atteignant le circuit inférieur dans les premières minutes de négociation. La chute des actions du groupe Adani est survenue après que des informations ont fait surface selon lesquelles National Securities Depository Limited (NSDL) a gelé trois comptes d’investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) qui détenaient une participation importante dans les sociétés du groupe Adani. Adani Enterprises a chuté de 20% pour se négocier à Rs 1 254 par action, Adani Ports a chuté de 19%. Adani Power, Adani Green, Adani Total Gas, Adani Transmission étaient tous en baisse entre 5% et 20%.

Les trois comptes gelés par le NSDL comprenaient Albula Investment Fund, Cresta Fund et APMS Investment Fund. Ces trois comptes FPI détiennent ensemble plus de Rs 43 500 crore d’actions dans quatre sociétés du groupe Adani, a rapporté The Economic Times. L’action aurait pu être prise contre les trois comptes du FPI pour une divulgation insuffisante d’informations concernant la propriété effective conformément à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), selon le rapport. Les comptes auraient été gelés à la fin du mois dernier ou avant. Le gel du compte empêchera les trois comptes FPI d’acheter ou de vendre des actions des sociétés du groupe Adani. Tous les comptes gelés sont basés à Maurice.

Gautam Adani a récemment remporté la couronne du deuxième homme le plus riche d’Asie, derrière Mukesh Ambani. La richesse de Gautam Adani a augmenté de 43,2 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, portant sa valeur nette à 77 milliards de dollars. Adani est désormais la 14e personne la plus riche du monde, selon l’indice Bloomberg Billionaires.

Le cours des actions des sociétés cotées de Gautam Adani a connu un bond massif au cours de la dernière année, ce qui, selon le rapport, a attiré l’attention du régulateur du marché des capitaux SEBI. Adani Enterprises est en hausse de 857% depuis juin 2020. Adani Transmission a bondi de 625% au cours de la même période, tandis qu’Adani Green est en hausse de 234%. Le secteur de la transmission d’énergie, Adani Power, a vu le cours des actions augmenter de 275% au cours de la dernière année, tandis qu’Adani est en hausse de 113%. Le nouvellement nommé Adani Tota Gas est en hausse de 324% jusqu’à présent cette année. «À partir d’aujourd’hui, quatre actions du groupe Adani ont été transférées vers T2T (Trade 2 Trade), ce qui signifie que les transactions intrajournalières ne seront pas autorisées et que les investisseurs doivent prendre/donner une participation pour toute transaction. Nous suggérons aux investisseurs d’être prudents sur les actions du groupe Adani, qui se négocient à des valorisations très élevées par rapport à leurs pairs. Acheter sur les creux ou faire la moyenne de la position d’achat doit être évité pour le moment », a déclaré Yash Gupta Equity Research Associate, Angel Broking.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.