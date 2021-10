Les actions du LCID languissent alors que les commerçants attendent de voir leurs rêves se transformer en réalité

Groupe lucide (NASDAQ :LCID) a combiné deux des tendances les plus en vogue de 2021 : les startups de véhicules électriques et les sociétés d’acquisition spécialisées. Le problème était qu’au moment où la société a achevé sa fusion inversée avec Churchill Capital Corp. IV fin juillet, l’intérêt des investisseurs pour les deux tendances avait considérablement diminué. Pourtant, l’action LCID a grimpé jusqu’à 20% lors de son premier jour de négociation, pour atteindre un sommet juste au-dessus de 29 $, avant de clôturer la journée en hausse de 11%.

Au 1er septembre, cependant, les actions avaient chuté de 40 %. Un rebond rapide a ramené le titre LCID près de ses sommets post-fusion SPAC. Mais la vente au cours des trois dernières semaines a anéanti tous les progrès réalisés depuis juillet.

Cependant, Lucid a commencé la production de sa première voiture pour les clients, l’Air Dream Edition, fin septembre. La berline de luxe est une édition spéciale de son véhicule électrique phare qui coûtera 169 000 $. Les livraisons devraient commencer d’ici la fin du mois.

L’accent mis par Lucid sur le marché du luxe est en partie la raison pour laquelle beaucoup considèrent la startup comme le premier concurrent potentiel à Tesla (NASDAQ :TSLA). Un véritable rival de l’OG des véhicules électriques serait sans aucun doute attrayant pour les investisseurs, alors examinons de plus près l’entreprise et la direction que pourrait prendre l’action LCID.

Lucid fait de son mieux

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la première voiture à sortir de la chaîne de montage de l’usine de fabrication avancée de Lucid, appelée AMP-1, à Casa Grande, en Arizona, est l’édition de rêve de luxe du Lucid Air. En d’autres termes, Lucid a choisi de sortir les gros canons en premier.

Ce véhicule électrique haut de gamme affiche des statistiques de performances impressionnantes. Quelques semaines seulement avant le début de la production, l’Environmental Protection Agency a publié son estimation officielle de l’autonomie de l’Air Dream Edition : 520 miles avec une seule charge complète. La Model S Long Range de Tesla est nettement en deçà de cela, avec environ 405 miles par charge.

La norme dans l’Air Dream sera DreamDrive Pro de Lucid, une plate-forme avancée d’assistance à la conduite. Selon la société, « DreamDrive utilise jusqu’à 32 capteurs embarqués, un système de surveillance du conducteur à multiples facettes et un réseau Ethernet embarqué ultra-rapide alimentant plus de 30 fonctionnalités via une interface claire et conviviale. » Ses fonctions d’assistance à la conduite comprennent l’évitement des collisions, le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance aux embouteillages.

À l’heure actuelle, la société prévoit de fabriquer 520 des modèles Air Dream Edition. (Ce chiffre vous semble-t-il familier ?) En publiant d’abord son meilleur véhicule, je pense que Lucid déclare qu’il vise à attirer les clients loin des modèles Tesla S haut de gamme.

La société devrait livrer les premières éditions Dream aux clients plus tard ce mois-ci. La production et la livraison des modèles EV de niveau inférieur de Lucid devraient suivre. La société affirme avoir déjà reçu plus de 13 000 réservations pour ses véhicules électriques Lucid Air, la version d’entrée de gamme de sa berline phare devant coûter environ 78 000 $.

Prédictions de production

Le PDG de Lucid, Peter Rawlinson, a récemment déclaré que l’entreprise construirait un total de 577 véhicules cette année. Il a également déclaré que la société était en bonne voie pour atteindre ses objectifs de production de 20 000 véhicules en 2022 et de 50 000 véhicules en 2023.

La direction prévoit d’agrandir l’usine de l’Arizona de 2,7 millions de pieds carrés pour aider à atteindre les objectifs de production. En plus des modèles Lucid Air, la société a déclaré qu’elle prévoyait de lancer son premier SUV électrique, appelé Gravity, fin 2023.

La fusion inversée de Lucid a permis de récolter 4,4 milliards de dollars pour la startup, ce qui, selon Rawlinson, « nous mène jusqu’à la fin de 2022 ». Ainsi, l’entreprise devra lever plus de liquidités pour atteindre ses objectifs 2023.

En d’autres termes, Lucid dépend de ses premiers véhicules de production pour bien fonctionner. Si cela se produit, l’entreprise devrait être en mesure de lever des capitaux supplémentaires pour produire 50 000 véhicules en 2023. Le mot clé ici, bien sûr, est « si ».

L’essentiel sur les actions LCID

Les actions LCID n’ont pas été stimulées par l’annonce du démarrage de la production. En fait, les actions sont en baisse d’environ 13% depuis l’annonce. Cela me porte à croire que tout enthousiasme pour le début de la production était déjà intégré au prix. Je doute que nous voyions une flambée des prix lorsque les livraisons commenceront non plus.

Il y a actuellement trois analystes avec des objectifs de cours sur l’action LCID. Ils vont de 12 $ à 30 $, ce qui montre le large schisme de sentiment entourant l’action.

Un passage vers le haut de cette fourchette représenterait un gain de plus de 30 % par rapport aux niveaux actuels. Mais les investisseurs attendront probablement de voir si l’entreprise peut transformer ses rêves en réalité avant d’offrir des actions beaucoup plus élevées.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.