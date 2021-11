Les actions du LCID tirent sur tous les cylindres malgré une bouffée de bénéfices

Groupe lucide (NASDAQ :LCID) a publié cette semaine les résultats de son premier trimestre en tant que société cotée en bourse. Si Lucid était un constructeur automobile établi comme General Motors (NYSE :DG) ou Toyota (NYSE :MT), nous parlerions du résultat. Pour ce que ça vaut, la startup de véhicules électriques a perdu 43 cents par action au troisième trimestre, bien plus que la perte de 25 cents par action anticipée par Wall Street. Pourtant, l’action LCID a grimpé de près de 24% en un jour après le rapport.

Source : ggTravelDiary / Shutterstock.com

Il ne fait aucun doute que les investisseurs ont été encouragés par le fait que Lucid a enregistré 13 000 réservations pour le modèle Lucid Air au troisième trimestre. De plus, la société semble être sur une base financière stable, terminant le troisième trimestre avec 4,8 milliards de dollars de liquidités.

Comme le PDG de Lucid, Peter Rawlinson, l’a noté dans le communiqué de presse accompagnant les résultats du troisième trimestre, « Nous avons commencé avec succès la production de véhicules pour les livraisons aux clients, avons continué d’investir dans l’expansion de la capacité de notre usine de fabrication en Arizona et avons ouvert de nouveaux points de vente et de service avant le lancement de Lucid. Lancement aérien.

Toutes les bonnes nouvelles si vous êtes optimiste sur les actions LCID. Il en va de même du fait que les réservations ont continué d’affluer, la société affirmant qu’elle en a maintenant plus de 17 000 dans les livres.

Comme pour de nombreuses entreprises de véhicules électriques, Lucid est une entreprise ambitieuse. Par conséquent, les chiffres précis n’ont pas autant d’importance que l’histoire. Et quelle meilleure intrigue pouvez-vous imaginer pour un débutant en VE que de remporter l’un des plus grands honneurs de l’industrie automobile ?

La veille de l’annonce des résultats de la société, la Lucid Air a été nommée voiture de l’année MotorTrend pour 2022. Gagner ce prix prestigieux prouve que le véhicule électrique de luxe de Lucid peut s’adapter aux meilleurs d’entre eux.

Comme l’indique la publication :

Avons-nous été impressionnés par les chiffres impressionnants que Lucid a vantés récemment – jusqu’à 1 111 chevaux et 1 390 lb-pi de couple dans l’édition Air Dream P et jusqu’à 520 milles d’autonomie officielle de l’EPA dans l’édition Dream R ? Non. N’importe qui peut acheter de gros chiffres en installant des moteurs et des batteries géants. C’est plutôt la manière sophistiquée dont Lucid les réalise dans un ensemble qui se classe très bien dans chacun de nos six critères clés qui a retenu notre attention et nos étriers.