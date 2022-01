Les actions en Asie se redressent après deux jours de pertes alors que les investisseurs regardent les données sur l’emploi aux États-Unis ; Les actions asiatiques hors Japon en hausse de 0,3%

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors du Japon a augmenté de 0,3%, stimulé par un gain de 1,2% de l’indice de référence australien où les actions bancaires étaient au premier plan, bien que le Nikkei du Japon ait abandonné ses premiers gains pour reculer de 0,66%.

Les actions asiatiques ont enregistré deux jours de pertes vendredi, grimpant alors que les investisseurs attendaient de voir si les données sur l’emploi aux États-Unis attendues plus tard dans la journée renforceraient la nécessité d’une hausse plus rapide des taux d’intérêt américains.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors du Japon a augmenté de 0,3%, stimulé par un gain de 1,2% de l’indice de référence australien où les actions bancaires étaient au premier plan, bien que le Nikkei du Japon ait abandonné ses premiers gains pour reculer de 0,66%.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont augmenté de 0,5% dans les échanges asiatiques antérieurs avant d’abandonner certains gains pour négocier plus de 0,25%, et les contrats à terme sur actions S&P 500 e-mini ont progressé de 0,17%.

L’un des principaux moteurs du marché cette semaine a été la hausse des rendements américains à la suite de la publication des minutes de décembre de la Réserve fédérale, a déclaré Kerry Craig, stratège des marchés mondiaux chez JPMorgan Asset Management.

Le procès-verbal, publié mercredi, avait montré qu’un marché de l’emploi tendu et une inflation incessante pourraient forcer la banque centrale américaine à augmenter ses taux plus agressivement cette année.

« Bien que nous ayons vu les rendements baisser un peu à la fin de la séance, les contrats à terme sur actions ont augmenté, et maintenant nous le constatons également à l’ouverture de l’Asie », a déclaré Craig.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans était pour la dernière fois de 1,7211% après avoir atteint 1,7530% du jour au lendemain, son plus haut depuis avril 2021, en forte hausse par rapport à sa clôture de 2021 de 1,5118%.

Le rendement à deux ans, qui est étroitement lié aux anticipations d’inflation, était de 0,8656% juste après le plus haut de la nuit de 0,886 %.

Craig de JPMorgan a déclaré que les investisseurs attendaient les données sur les salaires non agricoles aux États-Unis attendues plus tard vendredi et les données sur l’inflation attendues la semaine prochaine, pour voir si elles renforceraient ou saperaient les arguments en faveur d’une hausse des taux plus rapide aux États-Unis.

Les rendements plus élevés ont nui aux actions technologiques cette semaine alors que les investisseurs se sont tournés vers des actions de sociétés qui se portent bien dans un environnement de taux plus élevés, comme les banques.

L’indice de référence asiatique de MSCI, qui accorde un poids important à plusieurs grands noms de la technologie, est en baisse de 1,1% cette semaine, bien que les actions technologiques aient réussi à se redresser vendredi, notamment le sud-coréen Samsung Electronics Co Ltd. L’action Samsung a augmenté de 1,4% après que la société a annoncé son meilleur résultat d’exploitation trimestriel en quatre ans.

Au cours de la nuit, les actions américaines ont légèrement glissé parallèlement à la hausse des rendements, mais les pertes ont été plus modérées que les baisses plus marquées du début de la semaine.

Sur les marchés des changes, la hausse des rendements a signifié que l’indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six pairs, a augmenté de 0,63% cette semaine.

Vendredi, le billet vert a maintenu ses gains contre la plupart des majors tout en progressant de 0,1% sur le yen qui était à 115,94 pour un dollar, au vu du plus haut sur cinq ans de mardi à 116,34.

Les prix du pétrole se sont redressés, ce que certains analystes ont lié à l’annonce de l’arrivée de parachutistes russes pour apaiser les troubles au Kazakhstan, bien que la production dans le pays producteur de l’OPEP+ reste largement inchangée jusqu’à présent.

Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 0,6% à 82,48 $ le baril, et le brut américain a augmenté de 0,6% à 79,96 $.

L’or au comptant a augmenté de 0,15% à 1 791,85 $ l’once après avoir touché un creux de deux semaines à 1 788,25 $ jeudi, alors que la hausse des rendements du Trésor américain a nui à la demande pour le métal ne portant pas intérêt.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.