Les actions encouragent les perspectives de taux bas et les sauts de pétrole suite à une panne de pipeline

Un homme masqué passe devant un tableau électronique montrant l’indice boursier de Hong Kong devant une banque locale à Hong Kong, le mercredi 15 avril 2020. Les actions asiatiques ont légèrement baissé mercredi après que le Fonds monétaire international a déclaré que l’économie mondiale subirait sa pire année depuis la Grande Dépression des années 1930 due à la pandémie de coronavirus.

Les actions mondiales ont atteint de nouveaux sommets lundi sur les paris, les taux d’intérêt resteront bas et l’économie poursuivra sa reprise, tandis que les prix du pétrole ont bondi après une cyberattaque contre un opérateur de pipeline américain sur les marchés déconcertés.

L’indicateur MSCI des actions à travers le monde (.MIWD00000PUS) a atteint un nouveau record et a augmenté de 0,1% à 7 h 40 GMT, grâce à des gains sur les marchés asiatiques pendant la nuit et à une ouverture constante en Europe.

L’indice de référence régional européen STOXX 600 (.STOXX) a augmenté de 0,1% lors des premières transactions, tandis que l’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a augmenté de 0,4%. Les contrats à terme S&P 500 sont restés stables tandis que les contrats à terme Nasdaq ont chuté de 0,5%.

Les données de vendredi sur la masse salariale non agricole aux États-Unis ont montré que la croissance de l’emploi avait ralenti beaucoup plus que prévu en avril dans un communiqué de choc qui a donné un coup de pouce aux actions, mais a exercé une pression à la baisse sur les rendements du dollar et des bons du Trésor américain.

«Un coup de chance statistique et / ou une pause temporaire de la demande du marché du travail est le coupable le plus probable de ce rapport. Cependant, la Réserve fédérale ne peut pas se permettre d’ajuster sa politique sans preuve concrète d’une reprise plus forte du marché du travail », a déclaré l’économiste de Natixis Troy Ludtka.

Vendredi, le Dow Jones Industrial Average (.DJI) et le S&P 500 (.SPX) ont atteint des sommets de clôture records alors que les données décevantes sur le marché de l’emploi américain ont apaisé les craintes d’une flambée des prix à la consommation.

Ces dernières semaines, certains investisseurs avaient parié qu’une solide reprise économique américaine après la pandémie de coronavirus obligerait la Réserve fédérale à resserrer sa politique plus tôt que la banque centrale ne l’avait indiqué.

Cependant, la faiblesse du rapport sur la masse salariale non agricole a provoqué un renversement rapide de certains de ces métiers, qui se sont répercutés sur les actions, les obligations et les principales devises.

Le président américain Joe Biden a déclaré après le rapport que les chiffres montraient que l’économie ne risquait pas de surchauffer et soulignaient à quel point les actions économiques de son administration étaient vitales.

«En fin de compte, c’est le meilleur de tous les mondes possibles pour les actions: une économie robuste, des bénéfices solides, mais pas de resserrement de la politique monétaire et plus de dépenses budgétaires à venir», a déclaré Giuseppe Sersale, gestionnaire de fonds chez Anthilia à Milan.

L’accent est désormais mis sur les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues mercredi, qui aideront les investisseurs à déterminer s’ils doivent encore réduire leurs anticipations d’inflation.

L’indice du dollar par rapport à un panier de six principales devises a légèrement augmenté de 0,17% à 90,301, mais était juste au-dessus de son plus bas depuis le coup du 25 février plus tôt dans la séance.

La livre britannique a bondi au plus haut en plus de deux mois contre le billet vert, mais les traders ont déclaré que les inquiétudes concernant l’indépendance de l’Écosse pourraient freiner les gains de la livre sterling. C’était la dernière hausse de 0,5% à 1,406 $.

Sur le marché de la crypto-monnaie, l’éther a augmenté de 5% pour atteindre un nouveau record supérieur à 4000 $. Le plus gros bitcoin rival a augmenté de 1% à 58862 $.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence a ajouté environ 1 point de base à 1,597% après avoir plongé à un creux de deux mois de 1,469% vendredi.

Les prix du pétrole ont augmenté après qu’une cyberattaque ait mis fin à un opérateur de pipeline américain qui fournit près de la moitié de l’approvisionnement en carburant de la côte est des États-Unis.

Le Brent a augmenté de 0,5% à 68,64 $ le baril alors que la perturbation des approvisionnements américains a secoué les marchés de l’énergie, tandis que le brut américain a progressé de 0,5% à 65,23 $ le baril.

Dimanche, la Maison Blanche travaillait en étroite collaboration avec le principal opérateur américain de pipeline de carburant Colonial Pipeline pour l’aider à se remettre d’une attaque de ransomware qui a forcé la société à fermer ses principales lignes de carburant.

Les prix du cuivre ont atteint des niveaux records en espérant une amélioration de la demande dans un contexte de resserrement de l’offre. Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange s’est élevé à 10 747,50 $ la tonne plus tôt dans la séance avant de reculer légèrement.