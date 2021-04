Les actions européennes atteignent des sommets alors que les marchés sont optimistes quant aux perspectives de reprise

PHOTO DE FICHIER: la signalisation est vue devant l’entrée de la Bourse de Londres à Londres, en Grande-Bretagne

Les actions mondiales se sont échangées près de niveaux records lundi, alors que les marchés étaient généralement optimistes quant aux perspectives de reprise économique mondiale du COVID-19, avant une semaine chargée pour les bénéfices.

Le STOXX 600 européen a atteint un niveau record et a progressé de 0,2% à 7 h 36 GMT (.STOXX). Les actions asiatiques ont atteint des sommets d’un mois durant la nuit.

L’indice boursier mondial MSCI (.MIWD00000PUS), qui suit les actions de 49 pays, est resté stable ce jour-là, après avoir frôlé le record de vendredi, mais pas dépassé. Le principal indice européen de MSCI a progressé de 0,1% (.MSER).

Matthias Scheiber, responsable mondial de la gestion de portefeuille chez Wells Fargo Asset Management, a cité les faibles taux d’intérêt, le déploiement des vaccins COVID-19 et le plan de relance budgétaire aux États-Unis comme raisons de sa position haussière sur les actions.

«Le risque diminue, la volatilité diminue… nous voyons la lente réouverture des économies mondiales, le déploiement du vaccin et l’énorme rattrapage de la demande, de sorte que, de ce point de vue, cela devrait être positif pour la croissance économique.»

«Nous avons eu une forte reprise des valeurs cycliques et de valeur depuis le début de cette année – nous aimerions voir une confirmation dans les bénéfices.»

Les revenus d’IBM (IBM.N) et de Coca-Cola (COKE.O) sont dus plus tard dans la session. Netflix (NFLX.O) rapporte mardi. Plus tard dans la semaine, American Airlines (AAL.O) et Southwest (LUV.N) seront les premiers grands cycliques post-COVID à afficher des résultats.

La réunion de la Banque centrale européenne de jeudi sera également au centre des préoccupations cette semaine. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré la semaine dernière que l’économie de la zone euro est toujours sur les «deux béquilles» de la relance monétaire et budgétaire et que celles-ci ne peuvent pas être supprimées tant qu’elle ne se redressera pas complètement.

Les rendements des emprunts publics de la zone euro ont été inférieurs, le taux de référence allemand à 10 ans ayant baissé d’un point de base à -0,27%.

Le rendement de référence du Trésor américain, qui a chuté à 1,528% jeudi dernier, était de 1,5606%.

L’économie américaine est sur le point de décoller cette année alors que de plus en plus d’Américains se font vacciner contre le COVID-19 et se sentent à l’aise de s’engager dans un plus large éventail d’activités, mais tout pic d’inflation qui l’accompagne est susceptible d’être temporaire, a déclaré vendredi le dernier membre du conseil d’administration de la Réserve fédérale. .

Sur les marchés des devises, l’indice du dollar a reculé de 0,4% à son plus bas niveau depuis plus d’un mois, à 91,259, après s’être affaibli depuis son récent sommet de 93,439 à la fin du mois de mars.

Le dollar-yen a également baissé de 0,5%, changeant de main à 108,250.

L’euro a augmenté de 0,3% par rapport au dollar à 1,20165 $.

“Nous avons souligné au cours des deux derniers mois que le dollar américain pourrait atteindre un creux, contrairement au consensus, et nous pensions que ce serait un problème tactique pour les marchés émergents et pour certaines transactions sur matières premières”, a écrit le responsable de la stratégie actions mondiales et européennes de JP Morgan, Mislav Matejka, dans une note aux clients. «Nous pensons que le risque d’un dollar plus ferme, en raison de la hausse du différentiel de taux d’intérêt entre les États-Unis et l’Europe, n’est pas terminé.»

Matejka a également déclaré que, bien qu’il existe un potentiel technique pour une correction des actions, il ne réduirait pas l’exposition aux actions sur un horizon de six à neuf mois.

«Nous pensons qu’il est plus probable que nous augmenterons nos objectifs de fin d’année, plutôt que de les réduire, au fur et à mesure que nous progressons au cours de l’été», a-t-il déclaré.

De même, Matthias Scheiber, de Wells Fargo Asset Management, a déclaré: «Nous pensons que nous sommes dans un environnement ‘acheter la baisse’ en ce moment étant donné que la politique budgétaire et monétaire est très favorable, donc si nous voyions une correction … positionner.”

Le Bitcoin a augmenté de près de 2% à environ 57400 $, des pertes de soins infirmiers depuis dimanche, lorsqu’il a plongé de 14% à 51541 $.

Les prix du pétrole ont chuté car la hausse des infections au COVID-19 en Inde a suscité des inquiétudes quant au fait que des mesures plus fortes pour contenir la pandémie nuiraient à l’activité économique.