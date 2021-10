Les actions européennes chutent alors que les actions de luxe souffrent des malheurs de la Chine

Le graphique DAX de l’indice des prix des actions allemandes est représenté à la bourse de Francfort, en Allemagne

Les actions européennes ont chuté lundi après que les données de croissance plus faibles que prévu de la Chine ont frappé les actions de luxe, tandis qu’une flambée incessante des prix des matières premières a alimenté les inquiétudes quant à l’inflation incontrôlable.

L’indice paneuropéen STOXX 600 (.STOXX) a chuté de 0,5% après un début optimiste de la saison des résultats trimestriels qui a généré sa meilleure performance hebdomadaire depuis mars vendredi.

Les actions asiatiques ont subi des pressions après que les données ont montré que l’économie chinoise a atteint son rythme de croissance le plus lent en un an au troisième trimestre, affectée par des pénuries d’électricité, des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et des oscillations majeures sur le marché immobilier.

Les actions de luxe exposées à la Chine, notamment LVMH (LVMH.PA), Kering (PRTP.PA) et Hermes (HRMS.PA) ont chuté d’environ 3% chacune, également pénalisées par l’appel du président chinois Xi Jinping à l’extension d’une taxe à la consommation.

« (Le sentiment) est alimenté par certaines des données en provenance de Chine », a déclaré Michael Bell, stratège du marché mondial chez JP Morgan Asset Management. « Ce sont vraiment les inquiétudes persistantes concernant le ralentissement du marché immobilier. »

Le groupe belge de technologie des matériaux et de recyclage Umicore (UMI.BR) figurait parmi les principaux retardataires, chutant de 5,5% après avoir réduit ses perspectives de bénéfices pour refléter un impact plus fort que prévu de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Les analystes s’attendent à ce que les entreprises européennes annoncent une augmentation de près de 47% de leurs bénéfices au troisième trimestre, selon les données IBES de Refinitiv. Ces chiffres ont été révisés à la hausse ces derniers jours, aidant le STOXX 600 pouces vers son pic d’août.

« Lorsque nous examinons les perspectives au cours des 12 prochains mois, les valorisations peuvent baisser un peu, mais pas suffisamment pour compenser la hausse que nous voyons dans les bénéfices, et cela devrait être assez positif », a déclaré Bell de JPMorgan.

Les sociétés minières européennes (.SXPP) ainsi que les actions pétrolières et gazières (.SXEP) ont été parmi les rares gagnants alors que les contrats à terme sur le brut ont dépassé 85 $ le baril et que les prix des métaux ont augmenté.

Le groupe Hut (THG.L) a augmenté de 5,5% après que le détaillant en ligne britannique soutenu par SoftBank a déclaré qu’il supprimerait la « golden share » de son fondateur et demanderait une inscription premium après la chute de ses actions la semaine dernière.

La société de biotechnologie française Valneva (VLS.PA) a grimpé de 32,3% après avoir signalé les résultats positifs d’un essai de stade avancé pour son candidat vaccin COVID-19 inactivé et avec adjuvant.