Les actions FAANGM l’emportent sur les indices boursiers mondiaux en 2021 ; Facebook, Google, Amazon, d’autres actions en plein essor

Les actions technologiques américaines de première ligne aident les investisseurs à empocher de solides gains, les actions de Facebook, Google, Amazon et d’autres surperformant de nombreux marchés mondiaux jusqu’à présent cette année. Ceci malgré le fait que ces actions ne reflètent pas la performance stellaire de l’année dernière cette fois-ci. Les plus grands noms de la technologie Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google et Microsoft, collectivement appelés actions FAANGM, ont grimpé d’au moins 14% chacun depuis janvier, alors que les investisseurs se sont concentrés sur des entreprises éprouvées dans un contexte d’inflation croissante. Les actions FAANGM sont les noms technologiques les plus dominants répertoriés sur l’indice NASDAQ à forte technicité. Individuellement, toutes les actions FAANGM, à l’exception de Netflix, ont surperformé KOSPI, KOSDAQ, Nikkei 225, l’indice Bovespa et même l’indice indien NSE Nifty 50.

Rendement des actions FANNGM en 2021

Jusqu’à présent cette année, Facebook de Mark Zuckerberg a vu le cours de son action monter en flèche de 37% pour se négocier désormais à 369 $ pièce. L’action a atteint un sommet de 52 semaines à 375 $ par action la semaine précédente. Le rallye de 37% de Facebook jusqu’à présent en 2021 s’ajoute à son retour de 31% l’année précédente. Pendant ce temps, contrairement à Jeff Bezos qui se dirige vers l’espace, sa société Amazon n’a enregistré qu’une augmentation de 14,75%, la maintenant fermement ancrée au sol. Cependant, même ce rallye de 14,75% sur Amazon est meilleur que de nombreux marchés boursiers mondiaux. Vendredi, Amazon s’est établi à 3 656 $ par action à la cloche de clôture.

L’action d’Apple, fabricant d’iPhone, d’iPad et de MacBook, a également progressé jusqu’à présent cette année mais reste parmi les moins gagnantes, avec Amazon. L’action Apple se négocie à 148,56 $ par action, en hausse de 14,8% jusqu’à présent cette année. La société a connu des hauts et des bas cette année, tombant à 116 $ pièce en mars. Le bond de 14,8% d’Apple cette année s’ajoute à son rallye de 83,15% l’année dernière. D’un autre côté, Netflix – l’un des meilleurs interprètes de l’année dernière – a perdu de son éclat. Jusqu’à présent cette année, Netflix est en baisse de 1,42%, s’échangeant à 515 $ par action, en tant que pire performance parmi les actions FAANGM. En 202, Netflix avait bondi de 66%.

Cependant, le géant d’Internet Google a renversé la vapeur. En 2020, Google n’a augmenté que de 29%, mais jusqu’à présent cette année, l’action a fortement rebondi et a augmenté de 54% pour se négocier désormais à 2 660 $ par action. Google, qui négocie sous le nom de sa société mère Alphabet, a atteint un nouveau sommet de 52 semaines vendredi dernier. Enfin, parmi le lot FAANGM, Microsoft se rapproche déjà de battre ses retours 2020 avec encore près de six mois à perdre. Le cours de l’action Microsoft a grimpé de 33% pour s’échanger à 289 $ par action.

La décennie revient fort

“Le grand déclencheur le plus proche pour les actions FAANGM est probablement la législation antitrust”, a déclaré Richard Smith, PDG de la Fondation pour l’étude des cycles, une société de recherche. « Il existe un soutien bipartite et public considérable pour faire « quelque chose » contre la domination des grandes technologies. Cela créera une volatilité dans les prix de ces actions, mais il est peu probable que cela change sérieusement leurs trajectoires à long terme, à moins que le Congrès ne nous surprenne avec quelque chose de vraiment révolutionnaire comme une véritable portabilité des données pour les utilisateurs », a-t-il ajouté.

