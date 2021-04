Les actions Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google augmentent, aident le NASDAQ à gagner 4% la semaine dernière

Les valeurs technologiques ont connu une semaine joyeuse alors que l’indice NASDAQ 100 a augmenté de 4% la semaine dernière. (Image: .)

Les valeurs technologiques ont connu une semaine joyeuse alors que l’indice NASDAQ 100 a augmenté de 4% la semaine dernière. L’indice a récupéré intelligemment après être devenu négatif depuis le début de l’année en mars. L’index a été tiré par des noms tels que Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google – appelés collectivement les actions FAANG. Au cours de la semaine précédente, toutes les actions FAANG ont enregistré des gains alors que les États-Unis se préparaient à une autre série de mesures de relance à la suite de la pandémie.

Le cours de l’action Facebook a augmenté de 7,31%, la plupart parmi les actions FAANG, au cours de la semaine précédente pour se terminer à 298,66 $ par action. Le géant de la technologie, qui se retrouve empêtré dans un certain nombre d’affaires judiciaires à travers le monde, a vu la Cour suprême américaine prendre son parti dans une affaire. Une affaire judiciaire accusant Facebook d’avoir enfreint la loi fédérale sur les appels automatisés a été rejetée par le tribunal. Au Royaume-Uni, les législateurs ont référé l’acquisition de Giphy par Facebook pour une enquête approfondie.

Le cours de l’action Apple a connu une semaine de négociation volatile, mais a réussi à terminer en hausse de 2,17% à 123 $ chacun. Le fabricant d’iPhone a échangé à plat pendant la majeure partie du mois de mars, mais au cours des derniers jours du mois, il a réussi à augmenter. Devant la flambée des cas de coronavirus, la conférence annuelle des développeurs d’Apple sera organisée en ligne cette année.

Amazon de Jeff Bezos a également été vu rejoindre la fête à Wall Street alors que l’action de la société a bondi de 3,77% au cours de la semaine pour se terminer à 3161 par action. Amazon a été la cible de discussions difficiles du président américain Joe Biden la semaine dernière lorsqu’il a distingué le géant d’Internet pour ne pas payer d’impôts fédéraux. En outre, Amazon a été confronté à des problèmes de main-d’œuvre et la semaine dernière, la société a reconnu que les chauffeurs d’Amazon devaient uriner dans des bouteilles lorsqu’ils étaient au travail.

Le cours de l’action Netflix a augmenté de 7,28% la semaine précédente. Le titre a clôturé à 539,42 $ chacun. Le site Web de streaming continue de fonctionner à Wall Street malgré les inquiétudes, car la reprise économique pousse les gens à revenir à l’ancienne normale.

Alphabet, la société mère du géant de l’Internet, n’a pas manqué le rallye la semaine dernière et a bondi de 4,82% pour finir à 2 129 $ pièce. Au cours de la semaine, Alphabet a vu le directeur général de son unité autonome Waymo démissionner. John Krafcik, l’homme qui démissionne, restera cependant conseiller de l’entreprise.

Vous cherchez à investir dans des actions américaines? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières en Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.