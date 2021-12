Les actions gagnent pour la 3e journée consécutive, l’ITC bondit de 4,6%

ITC a été le plus performant du pack Sensex, avec une hausse de 4,6%, suivi de Larsen & Toubro, Asian Paints, RIL, M&M et Bajaj Finance.

Les marchés boursiers ont poursuivi leur série de victoires pour la troisième journée consécutive jeudi après quelques prises de bénéfices dans les transactions initiales. Les investisseurs approchent avec optimisme alors que les craintes concernant la variante Omicron se sont estompées et que la structure globale a tendance à rester globalement positive, ont déclaré les analystes.

Le Sensex a terminé en hausse de 157,45 points, ou 0,27%, à 58 807,13 tandis que le Nifty a clôturé à 17 516,85, en hausse de 47,10 points ou 0,27%. ITC a été le plus performant du pack Sensex, avec une hausse de 4,6%, suivi de Larsen & Toubro, Asian Paints, RIL, M&M et Bajaj Finance. En revanche, HDFC Bank, Titan Company, Nestlé et NTPC figuraient parmi les principaux perdants de l’indice.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities, a déclaré: «Malgré une séance de négociation agitée, les marchés ont maintenu leur élan positif alors que les investisseurs investissaient de l’argent dans les actions malmenées. Après la vente massive d’après le matin, le Nifty a pris le support près de 17 400 et s’est fortement inversé pour osciller entre 17 425 et 17 535. »

À l’exception de Nifty Bank, des services financiers et de l’immobilier, tous les autres secteurs ont terminé dans le vert, les investisseurs ayant acheté les baisses de

le marché. Les indices plus larges des moyennes et petites capitalisations de l’ESB ont ajouté 0,3 % et 0,8 %, respectivement. L’indicateur de la peur, India VIX, a continué de baisser, chutant de 3,8 %. Le rapport global avance/diminution est resté globalement positif puisque 2 111 certificats ont progressé, 1 165 ont diminué et 122 sont restés inchangés sur l’ESB.

