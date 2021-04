Les actions gagnent sur les perspectives de reprise aux États-Unis mais le dollar s’arrête de respirer

Un négociant en devises passe devant les écrans montrant l’indice composite coréen des cours boursiers (KOSPI), à gauche, et le taux de change entre le dollar américain et le won sud-coréen à la salle des marchés de change à Séoul, en Corée du Sud, le vendredi 12 mars 2021 Les actions ont été mitigées en Asie vendredi après que de larges gains ont porté plusieurs indices majeurs à des plus hauts historiques à Wall Street. (

Les marchés boursiers asiatiques ont augmenté mardi alors qu’un autre lot de données économiques américaines solides a renforcé les perspectives mondiales, tandis que les marchés des devises et des obligations ont fait une pause après un mois de gains rapides du dollar et des rendements des bons du Trésor américain.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon a progressé de 0,4% pour atteindre un sommet de deux semaines, tandis que le Nikkei de Tokyo a flâné juste avant un sommet de deux semaines. Le Dow et le S&P 500 avaient clôturé lundi à des sommets records.

Du jour au lendemain, dans la foulée d’un rapport exceptionnel sur les emplois le Vendredi saint, les données de mars ont montré qu’une jauge de l’activité des services aux États-Unis a atteint un record alors que les marchés applaudissent un énorme programme de dépenses publiques de 2 billions de dollars.

«Dans l’ensemble, c’est bon pour l’économie mondiale et c’est donc une justification pour passer à des paires de devises plus sensibles aux cycles cycliques et pour acheter des actions en général», a déclaré Kyle Rodda, analyste de marché chez le courtage IG à Melbourne.

«Les rendements n’ont pas beaucoup bougé et les actions technologiques ont donc surperformé», a-t-il déclaré. En Asie, les fabricants de puces ont fait grimper l’indice de référence de Taiwan de 1% à un sommet record et de larges gains ont porté l’ASX 200 australien à un sommet de sept semaines. [.AX]

Le Shanghai Composite est resté stable, tandis que la bourse de Hong Kong reste fermée pour les vacances.

Les marchés européens, qui ont été fermés depuis la clôture de jeudi, étaient également prêts pour des gains avec les contrats à terme DAX en hausse de 1,2%, les contrats à terme EuroSTOXX 50 en hausse de 1% et les contrats à terme FTSE en hausse de 0,8%. Les contrats à terme sur S&P 500 étaient stables.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence a été stable à New York et mardi en Asie, il a chuté de deux points de base à 1,6860%. Le dollar américain s’est maintenu à 1,1810 $ par euro après avoir affiché sa plus forte baisse depuis plusieurs semaines du jour au lendemain.

« Compte tenu de la vigueur du flux de nouvelles économiques américaines depuis que nous nous sommes arrêtés jeudi pour les vacances de Pâques, la surprise … est que les rendements obligataires américains sont inférieurs à ce qu’ils étaient au milieu de la semaine dernière et que le dollar est plus faible », a déclaré Ray Attrill. , responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

Le dollar a grimpé une fraction plus haut sur le yen mardi à 110,25 et était globalement stable ailleurs. Le dollar australien s’est maintenu à 0,7647 $ avant une décision politique de la Banque de réserve d’Australie due à 04h30 GMT.

Le recul des rendements et du billet vert fait suite à des mouvements haussiers majeurs au cours du premier trimestre, avec une hausse de 83 points de base des rendements à 10 ans qui représente le plus grand gain trimestriel en une douzaine d’années et une hausse de 3,6% de l’indice du dollar la plus forte depuis 2018.

Cela est principalement dû au fait que les investisseurs parient sur les États-Unis en tête de la reprise mondiale et obligent la Réserve fédérale américaine à relever les taux plus tôt que prévu.

Le procès-verbal de la réunion de la Fed de mars est attendu mercredi, mais il ne résoudra pas les dernières surprises des données.

Les marchés des fonds fédéraux ont prévu une hausse complète des taux d’ici la fin de 2022, tandis que les marchés de l’eurodollar l’ont tarifé d’ici décembre.

«Ce qu’il faut tester, c’est comment la Fed renforce et rassure sur sa politique flexible de cible d’inflation moyenne», a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef à la Mizuho Bank à Singapour.

« Les dernières semaines de mouvement du dollar reflètent l’évolution des marchés malgré ce que la Fed a dit », a-t-il ajouté.

L’oscillation nocturne du dollar a aidé les prix du pétrole à monter et les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de 1,2% à 62,91 $ le baril tandis que le brut américain a grimpé de la même marge à 59,35 $ le baril. L’or a cloué 0,3% à 1 733 $ l’once.