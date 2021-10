Les actions HCL Tech, Infosys, Reliance, Wipro, Zee Entertainment, Mindtree, Coal India en point de mire

Les marchés peuvent connaître une certaine volatilité en raison de l’expiration hebdomadaire des F&O. Image : .

Les contrats à terme Nifty régnaient à 18 258, en hausse de 78 points ou 0,43 % sur la bourse de Singapour, faisant allusion à un nouveau départ record pour BSE Sensex et Nifty. Les marchés peuvent connaître une certaine volatilité en raison de l’expiration hebdomadaire des F&O. Les investisseurs s’inspireront des prix du pétrole, du mouvement de la roupie par rapport au dollar américain, des bénéfices du deuxième trimestre et d’autres indices mondiaux. «Nous sommes d’avis que la formation graphique à court terme est toujours du côté long, mais en raison d’un rallye intraday exagéré, les taureaux peuvent adopter une position prudente entre les niveaux 18250-18275. Pour les day traders, 18100 constituerait un niveau de support clé », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Technologies HCL : Les sociétés cotées à l’ESB telles que HCL Technologies, Indiabulls Real Estate, Benares Hotels, Century Textiles, Cyient, Den Networks, Ganesh Housing Corporation, Inox Wind Energy, Mahindra CIE Automotive, Radhe Developers, Vikas EcoTech et Vikas Lifecare publieront leur deuxième trimestre résultats au 14 octobre 2021.

Charbon de l’Inde : Le gouvernement a affirmé mercredi que les approvisionnements en charbon s’amélioraient, alors même que les stocks de carburant des centrales thermiques oscillaient toujours autour de niveaux extrêmement bas et touchaient l’approvisionnement en électricité dans de nombreuses régions du pays. Mercredi, les stocks de charbon dans les centrales électriques s’élevaient à environ 7,3 millions de tonnes (MT), suffisamment pour répondre aux besoins de seulement 4 jours.

Infosys : Deuxième exportateur de services logiciels du pays, Infosys a battu mercredi les estimations de Street sur tous les fronts dans ses résultats de juillet-septembre. La société a également relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’année entière à 16,5-17,5%, contre 14-16% prévu plus tôt en raison d’un rythme d’activité soutenu et continu. Les prévisions de revenus sont supérieures aux attentes des analystes.

ZEEL : La lutte entre Zee Entertainment Enterprises (ZEE) et son principal actionnaire, Invesco Developing Markets Fund, se poursuit sans relâche. Un jour après que ZEE a publié une lettre indiquant qu’Invesco avait tenté de faire pression sur son PDG et directeur général, Punit Goenka pour conclure un accord avec les entités d’un grand groupe indien, Invesco a riposté en disant que c’était Goenka et les membres de la famille du promoteur qui avaient négocié un accord potentiel avec Reliance Industries (RIL).

Arbre de l’esprit : La société informatique Mindtree a affiché mercredi une augmentation de 57,2% de son bénéfice net à Rs 398,9 crore au cours du trimestre de septembre. La société avait affiché un bénéfice net de Rs 253,7 crore au trimestre correspondant il y a un an.

RIL : Reliance Industries a déclaré mercredi avoir fait il y a quelques mois une proposition de fusion de ses propriétés médiatiques avec Zee, mais a abandonné l’offre en raison de divergences sur la participation des fondateurs de Zee.

