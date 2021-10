Les actions HDFC Bank, Reliance, Bharti Airtel, Vodafone Idea, UltraTech Cement, Fortis Healthcare en point de mire

Les analystes disent que Nifty a déjà gagné près de 900 points ce mois-ci et qu’il existe donc une forte possibilité de faiblesse temporaire

Les contrats à terme Nifty s’échangeaient de 38 points ou 0,21 pour cent de plus à 18 442 sur la bourse de Singapour lundi, faisant allusion à un début d’écart pour BSE Sensex et Nifty 50. Au cours de la semaine dernière, l’indice de référence de 30 actions a progressé de 1 246,89 points ou 2,07 pour cent. cent. L’indice de référence a dépassé la barre des 61 000 pour la première fois jeudi. Les analystes disent que Nifty a déjà gagné près de 900 points ce mois-ci et qu’il existe donc une forte possibilité de faiblesse temporaire. « Nous sommes d’avis que 18200 pourrait être le niveau de décision de tendance pour les traders positionnels et au-dessus du même niveau, la formation de tendance haussière se poursuivra jusqu’aux niveaux 18500-18750. D’un autre côté, le licenciement de 18200 pourrait déclencher une autre vague de correction jusqu’aux niveaux 18100-18050 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Bharti Airtel, Vodafone Idée : Le deuxième trimestre de l’exercice devrait être un trimestre sain pour les entreprises de télécommunications, où les performances de Jio seront tirées par les ajouts d’abonnés, et Bharti Airtel et Vodafone Idea bénéficieront de hausses tarifaires et d’une certaine reprise après la grave vague de COVID-19, selon certains analystes.

RIL : Freshpik, le premier magasin d’alimentation gastronomique expérientielle de Reliance Retail, a ouvert son premier magasin à Jio World Drive dans le complexe Bandra-Kurla, à Mumbai. Avec le lancement de Freshpik, Reliance Retail se lance dans le segment de l’épicerie Ultra-Premium en Inde.

Banque HDFC, supermarchés Avenue : HDFC Bank et Avenue Supermarts ont annoncé leurs résultats du deuxième trimestre la semaine dernière. HDFC Bank a déclaré un bénéfice autonome de 8 834 crores de Rs au T2FY22 contre 7 513,11 crores de Rs au T2FY21, le revenu net d’intérêts est passé à 17 684,39 crores de Rs contre 15 776,39 crores de Rs en un an.

Ciment UltraTech, L&T : Sociétés cotées à l’ESB telles que UltraTech Cement, Larsen & Toubro Infotech, Route Mobile, Alok Industries, Concord Drugs, Craftsman Automation, Gujarat Hotels, Hathway Bhawani Cabletel & Datacom, Hatsun Agro Product, International Travel House, Lloyds Steels Industries, Navigant Corporate Advisors , Sunedison Infrastructure, SVP Global Ventures, Tanfac Industries, Tata Coffee et Uniply Decor annonceront leurs résultats du trimestre de septembre le 18 octobre.

Fortis Santé : La participation de Rakesh Jhunjhunwala dans Fortis Healthcare a été réduite à 4,23 % (3,19 crores d’actions) au trimestre de septembre 2021, contre 4,31 % (3,25 crores d’actions) au trimestre de juin.

PNB Financement Logement : PNB Housing Finance a déclaré avoir avorté le plan de vente d’actions de Rs 4000 crore à la société de capital-investissement américaine Carlyle Group et à d’autres.

