Les actions HDFC Bank, Reliance Infra, Zee Entertainment, BPCL, PVR, Inox Leisure, Dish TV en bref

Les contrats à terme Nifty ont bondi de plus de 100 points ou 0,57% lors des premiers échanges le premier jour de la semaine, suggérant un départ positif pour BSE Sensex et Nifty. En l’absence de tout déclencheur domestique majeur, les marchés boursiers indiens continueraient de s’inspirer des marchés mondiaux. Les analystes disent que les sentiments domestiques restent soutenus car la reprise économique est plus rapide que prévu et se reflète bien dans l’amélioration des points de données macro. « Nifty a formé une formation robuste plus élevée et plus basse qui est largement positive. Le point important est que l’indice a franchi avec succès la résistance de 17800 et se négocie confortablement au-dessus de la même. Pour l’indice, 17775-17700 pourraient être les niveaux de support importants. D’un autre côté, 18000 et 18200 pourraient constituer un niveau de résistance majeur. Les traders de Contra peuvent prendre un pari long près de 17700 avec un stop loss de support strict de 16650, tandis qu’une réservation de profit partiel est conseillée entre 18100 et 18200 », Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Banque HDFC : La HDFC Bank a déclaré qu’elle visait à doubler sa portée rurale au cours des deux prochaines années tout en cherchant à « étendre son leadership dans le secteur bancaire des MPME ». La banque vise l’extension de ses services à 2 villages lakh au cours des 18 à 24 prochains mois à partir des villages actuels de 1 lakh. Il prévoit l’expansion grâce à une combinaison de réseau d’agences, de correspondants commerciaux, de facilitateurs commerciaux, de partenaires CSC, de gestion virtuelle des relations et de plateformes de sensibilisation numérique, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Infrastructure de confiance : Le conseil d’administration de Reliance Infrastructure (RInfra) a approuvé l’augmentation de 737 crores de roupies en tant qu’obligation convertible en devises (FCCB) sur la base d’un placement privé. Les obligations auront un taux de coupon de 4,5% et arriveront à échéance en 2031.

BPCL : Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation (KINFRA) et Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ont signé vendredi un protocole d’accord de coopération dans le projet de parc pétrochimique qui sera mis en place par KINFRA.

PVR, Inox Loisirs : Les théâtres et auditoriums seront rouverts dans le Maharashtra à partir du 22 octobre. PVR, Inox Leisure, d’autres valeurs resteront sur le radar des investisseurs.

Dish TV Inde : Dish TV India a reporté l’assemblée générale annuelle (AGA) convoquée à lundi, après que le gouvernement a accordé une prolongation générale de deux mois pour tenir l’assemblée des actionnaires.

Zee Entertainment Enterprises Ltd : Invesco Developing Markets Fund, un investisseur de portefeuille étranger dans ZEEL, a réitéré que la société de médias devrait tenir une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour évincer certains administrateurs.

