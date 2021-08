Les actions HDFC, PNB, Maruti Suzuki, Indian Oil, Tata Motors, Britannia, Tejas Networks en point de mire

Les analystes disent que la tendance à court terme de Nifty reste instable.

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 104 points ou 0,66% de plus à 15 878 sur la bourse de Singapour, suggérant un bon départ pour BSE Sensex et Nifty 50 lundi. Lors de la session précédente, le Sensex à 30 actions a perdu 66 points ou 0,13% pour terminer à 52 586, tandis que le Nifty 50 a perdu 15 points ou 0,10% pour clôturer à 15 763. Cette semaine, les marchés boursiers s’inspireront des données macroéconomiques, des bénéfices trimestriels et de la décision de la RBI sur les taux d’intérêt. Les analystes disent que la tendance à court terme de Nifty reste instable. “Le manque actuel de force pour maintenir les hauts pourrait ouvrir une autre série de petites faiblesses au début de la semaine prochaine, avant de montrer un rebond durable à la hausse par rapport aux plus bas. Les supports inférieurs cruciaux doivent être surveillés à 15600 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Des actions à surveiller

HDFC : Punjab National Bank (PNB), Varun Beverages, Housing Development Finance Corporation, Emami, Castrol India, Carborundum Universal, RBL Bank, CG Power and Industrial Solutions, Balaji Amines, Shree Renuka Sugars, Capri Global Capital, Orient Cement, Kalyani Steels et Nahar Spinning Mills, d’autres annonceront leurs résultats trimestriels le 2 août.

Nouvelles connexes

Tatva Chintan, introduction en bourse de Glenmark Life Sciences, Tech Mahindra, LIC Housing, les actions de l’IDBI Bank en bref Maruti Suzuki, Nestlé India, IndiGo, Rolex Rings IPO, Glenmark Life IPO, actions Happiest Minds en bref Dr Reddy’s, IndiGo, Vodafone Idea, DLF, JSW Steel, Glenmark Life IPO, actions Axis Bank en bref

Maruti Suzuki : Maruti Suzuki a signalé une augmentation de 50 pour cent des ventes à 1,62 lakh unités en juillet de cette année. La société avait vendu 1,08 unités lakh en juillet de l’année dernière.

NTPC : NTPC a signalé une augmentation de 27,3 % en glissement annuel de son bénéfice net autonome à 3 145,6 crores de roupies au cours des trois mois terminés en juin. Le conseil d’administration de la société a approuvé la proposition d’augmenter Rs 18 000 crore par le biais d’obligations du marché intérieur au cours de l’exercice en cours.

Réseaux Tejas : Le bras de Tata Sons, Panatone Finvest, a acheté 16,8% des actions du fabricant national d’équipements de télécommunications Tejas Networks pour environ Rs 404 crore. “Ceci est pour vous informer que nous, Panatone Finvest Limited, avons acquis 1 56 97 667 actions de Tejas Networks Limited le 30 juillet 2021”, a déclaré Panatone Finvest dans un dossier réglementaire.

Banque Bandhan : Le prêteur du secteur privé Bandhan Bank a signalé une baisse de 32,14 % de son bénéfice net en glissement annuel à 373,08 crores de roupies au premier trimestre de l’exercice en cours en raison de dispositions supplémentaires sur les actifs non productifs (NPA) et de provisions accélérées sur les actifs standard. pour l’impact potentiel du Covid-19.

Société pétrolière indienne : IOCL a déclaré un bénéfice net de 5 941,4 crores de roupies sur une base autonome pour le trimestre terminé le 30 juin, enregistrant une augmentation de 210,9% par rapport à la même période il y a un an.

Moteurs Tata : Les ventes de Tata Motors sur le marché national et international en juillet 2021 se sont élevées à 54 119 véhicules, contre 27 711 unités en juillet 2020.

Britannia Industries : Britannia Industries a déclaré un bénéfice inférieur à Rs 387 crore au premier trimestre de l’exercice 22 contre Rs 542,7 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent, les revenus sont tombés à Rs 3 403,5 crore contre Rs 3 421 crore en un an.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.