Les actions ICICI Bank, SBI et Axis Bank ont ​​atteint de nouveaux sommets en 52 semaines ; 42 actions ont atteint des creux de 52 semaines

BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient près d’un demi pour cent de plus, après avoir récupéré les pertes du matin, lundi. Jusqu’à présent dans la journée, l’indice des 30 actions a atteint un sommet quotidien de 61 404,99, et Nifty de NSE a atteint un sommet de 18 241,40. Lundi, les actions d’Axis Bank, d’ICICI Bank et de la State Bank of India ont atteint de nouveaux sommets en 52 semaines sur le BSE Sensex à 30 actions. Axis Bank a atteint un nouveau sommet de Rs 866, dépassant le précédent sommet de 52 semaines de Rs 827,05, atteint le 19 octobre 2021. ICICI Bank a ajouté aux gains de la session précédente et a atteint un nouveau sommet de Rs 859,70, et SBI est passé à Rs 515,55 chacun.

Un total de 183 actions ont atteint leurs sommets respectifs de 52 semaines sur l’ESB jusqu’à présent lundi. Les principales actions étaient Bank of Baroda, Canara Bank, GR Infraprojects, Indian Bank, Inox Leisure, IRB Infrastructure Developers, Paras Defence and Space Technologies, RITES, Rail Vikas Nigam, Tanla Platforms et Tatva Chintan Pharma Chem, entre autres. Sur l’ESB 200, seuls sept scripts se négociaient à leurs nouveaux niveaux élevés de 52 semaines. Il s’agissait de ABB India, Axis Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, Federal Bank, ICICI Bank et State Bank of India.

Alors même que BSE Sensex était une société commerciale dans les transactions de l’après-midi, un total de 42 actions ont touché leurs plus bas respectifs de 52 semaines sur l’ESB. La liste comprend des actions telles que Aptus Value Housing Finance India, AstraZeneca Pharma India, Biocon, Indostar Capital Finance, Krsnaa Diagnostics, Srei Infrastructure Finance, Suvidhaa Infoserve, Vikas Proppant & Granite et Windlass Biotech

Sur le National Stock Exchange (NSE), un total de 65 scripts a atteint des sommets de 52 semaines et 23 actions ont atteint leur plus bas de 52 semaines. Les actions atteignant des sommets en 52 semaines comprennent ABB India, Arihant Foundations & Housing, Axis Bank, Bank of Baroda, CG Power and Industrial Solutions, Delta Manufacturing, GR Infraprojects, India Nippon Electricals, INOX Leisure, KEC International, PVR, Rail Vikas Nigam, Siyaram Silk Mills, Tilaknagar Industries et Ugro Capital.

Alors que les 23 actions, dont Aditya Birla Sun Life AMC, Airo Lam, AstraZeneca Pharma India, Biocon, Generic Engineering Construction and Projects, IndoStar Capital Finance, Sansera Engineering, Servotech Power Systems, Shyam Metalics and Energy, Strides Pharma Science et Stylam Industries ont frappé leurs creux respectifs de 52 semaines.

