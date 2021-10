Les actions immobilières chinoises plongent dans le souci fiscal, indiquant des signes de faiblesse – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Le 18 octobre, les actions immobilières chinoises ont chuté tandis que Pékin poursuivait son projet de taxe foncière. Tout cela s’est produit au milieu de nouveaux signes de faiblesse sur le marché immobilier.

Néanmoins, pour compenser l’humeur baissière globale dans le secteur immobilier, le paiement du coupon du développeur chinois Kaisa Group (1638.HK) pour une obligation en dollars et les efforts de la banque centrale pour calmer les nerfs face aux problèmes d’endettement du China Evergrande Group (3333.HK) ont contribué en partie .

L’indice immobilier CSI300 (.CSI000952) suit les plus grands développeurs chinois et il a chuté de 2,6 %.

Les actions immobilières de Hong Kong se sont un peu mieux comportées, avec un indice suivant les sociétés immobilières du continent (.HSMPI) s’échangeant à plat.

Selon un essai paru dans le journal du Parti communiste au pouvoir Qiushi, le président chinois Xi Jinping a appelé le 15 octobre la nation à « faire avancer vigoureusement et régulièrement » la législation pour un impôt foncier, ce qui pourrait freiner la spéculation galopante.

Un économiste de Sealand Securities, Rocky Fan, a déclaré que les attentes en matière d’impôt foncier sont négatives pour les actions immobilières car :

« les gens rechigneraient à acheter des propriétés et adopteraient une attitude attentiste, ce qui nuirait aux revenus des développeurs ».

Les craintes de contagion secouent les marchés financiers mondiaux à cause d’une crise de liquidité à Evergrande, qui a plus de 300 milliards de dollars de passif.

Dimanche, Yi Gang, gouverneur de la Banque populaire de Chine, a déclaré que l’économie était confrontée à des défis tels que des risques de défaut pour certaines entreprises en raison d’une « mauvaise gestion » et que les autorités surveillaient de près « afin qu’ils ne deviennent pas des risques systématiques ».

L’effet d’entraînement des problèmes d’endettement d’Evergrande sur le système bancaire était contrôlable et les expositions aux risques des institutions financières individuelles n’étaient pas importantes, a déclaré vendredi un autre responsable de la PBOC.

Même si les investisseurs ont réagi favorablement aux commentaires de la PBOC vendredi, certains analystes ne sont pas aussi optimistes.

Dans une note de recherche, JP Morgan a écrit :

« La PBOC minimise l’impact sur le marché du défaut d’Evergrande. » La banque a ajouté qu’elle pense que les problèmes d’Evergrande ne sont pas isolés mais représentent un problème à l’échelle de l’industrie.

« Les décideurs ont les leviers pour contenir le risque de débordement ; mais si aucune mesure politique n’est prise, le risque d’une nouvelle détérioration ne doit pas être sous-estimé, ce qui peut entraîner un ralentissement de l’investissement, une consommation plus faible, des problèmes budgétaires pour les gouvernements locaux et une pression plus large du secteur financier. »

Les données ont montré le 18 octobre qu’au troisième trimestre, l’économie chinoise a progressé de 4,9%, plus lentement que prévu, et la production industrielle a également dépassé les attentes.

Selon les calculs de . basés sur les données publiées par le Bureau national des statistiques, les mises en chantier de nouvelles constructions en septembre ont chuté pour un sixième mois consécutif, la plus longue série de baisses mensuelles depuis 2015.

Les grands développeurs onshore comme China Vanke (000002.SZ) et Poly Development (600048.SS) ont tous deux baissé de plus de 3%. Les actions immobilières (.CSI000952) ont baissé de 22% jusqu’à présent cette année.

Les actions cotées à Hong Kong des principaux promoteurs Country Garden (2007.HK) et Sunac China (1918.HK) ont toutefois grimpé de 1,4 % et 4,2 %, respectivement.

Alors que les billets du groupe Kaisa à échéance juin 2024 bondissent de plus de 6% à 54,34 cents pour un dollar, les obligations offshore des développeurs chinois se sont également redressées. Une obligation de Yuzhou Group (1628.HK), Zhongliang Holdings (2772.HK) et Zhenro Properties (6158.HK) a toutes gagné environ 7%.

Kaisa avait payé 39,4 millions de dollars de coupon pour une obligation en dollars échéant le 16 octobre, a-t-il déclaré lundi à .. La société prévoit désormais de transférer des fonds pour un coupon d’une valeur de 35,85 millions de dollars dû le 22 octobre sur les comptes des détenteurs d’obligations jeudi.

Cependant, la notation de la famille d’entreprise (CFR) de Kaisa a été abaissée lundi à « B2 » de « B1 » par l’agence de notation Moody’s, tout en plaçant toutes ses notes en révision pour une nouvelle dégradation. Le dernier déclassement a été effectué en raison de l’affaiblissement des liquidités et des attentes croissantes en matière de risque de refinancement au cours des six à 12 prochains mois dans un contexte de conditions de financement serrées et de la grande maturité de la dette de la société.

La semaine dernière, Sinic Holdings (2103.HK), qui détient une obligation de 246 millions de dollars arrivant à échéance lundi, a déclaré qu’elle ferait probablement défaut. En plus de Fantasia Holdings (1777.HK) qui a manqué un paiement au début du mois, il a un autre coupon de 21,44 millions de dollars qui était dû lundi.