Les actions INTC opprimées brilleront à nouveau en 2022

Le marché boursier est toujours difficile à atteindre près de ses plus hauts historiques. Cependant, le sentiment des investisseurs est loin de cela. En fait, c’est la seule variable qui ne cesse de basculer sur nous. Nous sommes devenus des traders à la une. On met beaucoup moins l’accent sur les fondamentaux, ce qui laisse Intelligence (NASDAQ :INTC) stock à un désavantage. Les actions ennuyeuses et non flamboyantes sont tombées des radars des commerçants.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Nvidia (NASDAQ :NVDA) et DMLA (NASDAQ :DMLA) font la une des journaux. Mais Intel est plus gros que les deux combinés et deux fois plus. C’était ma thèse haussière la semaine dernière pour les membres de mon salon de discussion. Ensuite, il est apparu de 12% à l’improviste dans les gros titres.

Intel cherche à faire voler Mobileye à lui tout seul. C’est le genre de gros titre que les nouveaux investisseurs recherchent.

J’insiste sur les nouveaux investisseurs parce que ceux qui ont plus d’expérience n’en auraient pas. Ils ne l’auraient pas acheté sur un titre entrant dans les niveaux d’échec antérieurs. Ceux qui ont acheté la pop sont assis sur des pertes rapides. C’est maintenant le meilleur moment pour entrer, pas le lundi.

L’action INTC est toujours une bonne affaire selon toutes les définitions. Néanmoins, je n’irais pas à fond. Au lieu de cela, je laisserais place à l’erreur.

Des risques extérieurs existent avec les actions INTC

Je reconnais la valeur de l’INTC, j’anticipe donc la configuration d’une reconstitution des stocks à long terme. C’est toujours le mastodonte dans le domaine et il va regagner la confiance des investisseurs. La gestion a été terne pendant trop longtemps, et tout comme GE (NYSE :GE), par exemple, ils devront s’en sortir. S’engager longtemps à ces niveaux est sain, mais il existe des risques extérieurs.

Les indices apportent une menace au timing car nous pourrions corriger à partir de ces altitudes. Les conditions macroéconomiques ne l’exigent pas, car il y a tout simplement trop d’argent en circulation.

Dépenser des milliards de dollars demande beaucoup de temps. En fait, nous pourrions dépenser 1 million de dollars par jour et avoir besoin de 2 740 ans pour brûler seulement 1 000 milliards de dollars. Par conséquent, l’inflation est là pour rester indépendamment de ce que fait la Réserve fédérale. Ils pourraient parler dur, mais je doute qu’ils soient trop bellicistes. Cela laisse le stock d’INTC récupérer bien des creux qu’il vient de faire.

Intel est bon marché

L’évaluation est un argument de vente et ne sera pas un détriment pendant longtemps. Il a un ratio cours/bénéfice qui dépasse juste les chiffres. Son rapport prix-vente est inférieur à 3x, il y a donc très peu de prime dans le prix. Les investisseurs ont été trop humbles dans leur évaluation du cours de l’action.

Les revenus totaux ont augmenté régulièrement au cours des dernières années, même pendant la pandémie. Le résultat net a plus que doublé en 4 ans. De toute évidence, la direction tire le meilleur parti de la croissance timide de ses ventes. La direction d’Intel achemine librement les revenus vers le résultat net. Après tout, c’est la fin du jeu pour chaque entreprise, quelle que soit l’activité dans laquelle elle se trouve.

Dans cet esprit, récapitulons la situation du stock INTC. Les ventes augmentent, mais pas trop vite, et le résultat net explose à la hausse. De plus, la valorisation a continué de baisser régulièrement. Inscrivez-moi, car c’est la définition d’avoir plus de potentiel de hausse que de risque de baisse.

INTC : Lean mais pas encore méchant

Source : Graphiques par TradingView

Il n’y a pas beaucoup de gras sur ce stock, il peut donc mieux absorber une correction que d’autres. NVDA et AMD, même s’ils ne sont pas exorbitants, ont une mousse plus facile à éliminer si les actions trébuchent. Mes perspectives macroéconomiques globales restent positives. En tant que tel, je n’insiste pas pour avoir une correction.

Cependant, les investisseurs devraient être prêts à cela au cas où. Personne ne devrait être complice de quoi que ce soit, quelle que soit la qualité de l’accord. En fin de compte, la demande globale de produits Intel restera forte tant que cette tendance à la numérisation explosera plus haut.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.