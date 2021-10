Les actions les plus récentes du PSU de Rakesh Jhunjhunwala se redressent de 12 à 20 % ce mois-ci ; gros taureau poches Rs 111 crore

Le grand taureau a réitéré son point de vue sur les actions PSU à maintes reprises et a parlé de certaines banques PSU et actions de matières premières.

Les dernières actions du secteur public de Rakesh Jhunjhunwala ont augmenté de 12 à 20% jusqu’à présent ce mois-ci, aidant le gros taureau à empocher des rendements massifs en peu de temps. L’investisseur de premier plan avait pris une participation dans Canara Bank au début du trimestre dernier par le biais d’un placement institutionnel qualifié (QIP). L’autre ajout au portefeuille de Rakesh Jhunjhunwala est la National Aluminium Company Limited (NALCO), selon le dernier modèle d’actionnariat de la société disponible sur les bourses. Le grand taureau a réitéré son point de vue sur les actions PSU à maintes reprises et a parlé de certaines banques PSU et actions de matières premières.

Le cours de l’action NACLO rebondit de 20%

Big Bull détenait 2 500 000 actions de National Aluminium Company à la fin du trimestre juillet-septembre, ce qui se traduit par une participation de 1,36% dans la société. C’est la première fois que Rakesh Jhunjhunwala apparaît sur le modèle d’actionnariat de l’entreprise. Les entreprises sont tenues de déclarer qui détient une participation de 1 % ou plus dans leurs déclarations trimestrielles. Outre le grand taureau, Life Insurance Corporation of India (LIC) détient également une participation de 1,1% dans la société.

Le cours de l’action NALCO a augmenté de 20,18% depuis le 30 septembre pour se négocier désormais à 112,25 roupies par action. La valeur de la participation de Rakesh Jhunjhunwala dans la société à la fin du mois de septembre était de Rs 233,5 crore. Alors que le cours de l’action remontait ce mois-ci, la valeur de la participation du grand taureau dans la société a grimpé à Rs 280,62 crore. Cela s’est traduit par un bénéfice de Rs 47,12 crore pour l’investisseur en seulement 20 jours.

Canara Bank bondit de 12%

La banque Canara est désormais l’une des trois actions bancaires détenues par Rakesh Jhunjhunwala, dont Federal Bank et Karur Vysya Bank. L’investisseur de premier plan avait pris une participation dans Canara Bank par le biais d’un QIP au début du mois dernier, en achetant 2 88 50 000 actions d’une valeur nominale de 10 roupies chacune. Selon les documents trimestriels de la société, le grand taureau détenait un total de 2 90 97 400 actions de la société le 30 septembre, soit une participation de 1,6% dans la société. Des investisseurs de renom tels que LIC India, BNP Paribas Arbitrage, Morgan Stanley Asia et Société Générale ont pris une participation dans Canara Bank via QIP.

L’action de la PSU Bank a bondi de 12,77% jusqu’à présent ce mois-ci pour se négocier désormais à Rs 195,10 par action. La valeur de la participation de 1,6% de Rakesh Jhunjhunwala à la fin septembre était de Rs 503,38 crore. Alors que le cours de l’action augmentait, la valeur de la participation de Rakesh Jhunjhunwala dans la société a grimpé à Rs 567,69 crore. Cela a aidé Rakesh Jhunjhunwala à faire Rs 64,30 crore en seulement 20 jours. Dans l’ensemble, l’investisseur as a gagné un peu plus de 111 crores de roupies à partir de ces deux actions de son portefeuille.

