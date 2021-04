Les actions les plus vendues aujourd’hui à négocier

Toutes les principales moyennes sont synchronisées et grondent intelligemment plus haut alors que les investisseurs cherchent à clôturer la semaine de travail. Mais rappelez-vous, le marché est toujours composé de milliers d’entreprises. Mais dans les actions les plus vendues de Wall Street, les taureaux et les baissiers font tout leur possible. Et aujourd’hui, trois de ces noms ont attiré notre attention en tant qu’actions à négocier sur la base de graphiques de prix très prometteurs.

Pour une deuxième semaine consécutive, le trade off risk qui a fait pression sur le Nasdaq à la faiblesse relative et absolue au cours des deux derniers mois et a soutenu le plus défensif et axé sur la valeur Produits industriels Dow Jones et S&P 500, sont parvenus à un accord. Et les taureaux ont pris le dessus. Enfin, presque.

Les trois indices sont sur le point de terminer avec des gains en pourcentage cette semaine. Le Nasdaq profite du plus grand rallye car il ajoute plus de 3,25% avec Alphabet (NASDAQ:GOOGL) et Microsoft (NASDAQ:MSFT) menant la charge avec des rendements supérieurs à ceux du marché d’environ 6% et des sommets sans précédent.

Dans le même temps, des montées moindres mais décentes de 1,25% à 2,25% du Dow et du S&P 500 ont été accentuées par de nouveaux sommets historiques.

Mais cette marée montante ne fait pas flotter tous les bateaux. Les actions les plus vendues du marché restent mitigées pour le plus grand plaisir des haussiers et des baissiers positionnés sur le côté droit de l’action. Et il n’y a aucune raison de croire que cette tendance disparaîtra de sitôt.

Ontrak (NASDAQ:OTRK)

Chargement clignotant (NASDAQ:BLNK)

Gogo Inc (NASDAQ:ALLER ALLER)

En fin de compte, la volatilité reste forte pour bon nombre de ces titres fortement court-circuités. Et cela signifie une opportunité potentielle. De plus, une enquête sur ces graphiques de prix a révélé que trois des actions les plus vendues sur le marché étaient des transactions pour les haussiers et les baissiers la semaine prochaine.

Actions les plus courtes à négocier: Ontrak (OTRK)

Source: Graphiques par TradingView

Le premier de nos titres les plus courts à négocier est Ontrak. OTRK est le nouveau GameStop (NYSE:GME) en ce qu’elle détient la première place vilipendée des actions à taux d’intérêt court élevé. Mais la responsabilité ou les comparaisons s’arrêtent là pour le groupe de télésanté.

Avec les goûts de Teladoc (NYSE:TDOC), OTRK a largement bénéficié cette année lors de la pandémie grâce à la virtualisation des soins de santé des patients. Mais le 1er mars, les actions ont été critiquées alors que la société réduisait ses perspectives à la suite de la perte inattendue de son plus gros client.

Avec un intérêt court baissier de plus de 43% refusant de quitter le nom battu, un préavis a été signifié. De plus, avec cette action la plus vendue dans un modèle de drapeau baissier centré sur le niveau de retracement de 76% et la stochastique croisée à la baisse en territoire de survente, cette action à l’air malade pourrait être sur le point de tomber gravement malade.

Si le support du drapeau bas et bien aligné de cette semaine est cassé la semaine prochaine, je choisirais d’opter pour un spread baissier de 25 $ / 22,50 $ de mai sur cette action la plus vendue.

Chargement clignotant (BLNK)

Source: Graphiques par TradingView

Le prochain de nos titres les plus courts à négocier est le Blink Charging. J’ai écrit sur le stock de bornes de recharge pour véhicules électriques il y a une semaine. Son intérêt court se situe à près de 42% et on s’attend à ce que ces paris, ainsi que de nouveaux acheteurs, agissent comme un carburant haussier dans les semaines à venir.

Jusqu’à présent, les actions ont coopéré avec notre signal d’achat hebdomadaire détaillé préalable des chandeliers. Mais étant donné la profondeur de la base corrective de l’action BLNK et du mouvement des prix jusqu’à présent, cette action la plus vendue est celle qui offre toujours un endroit très raisonnable pour aller long.

Aujourd’hui, les actions de Blink sont stationnées juste au nord de son grand chandelier de fond, qui au début de mars a trouvé un support en dessous du niveau de retracement de 62%. En plus des stochastiques qui sortent bien du territoire de survente et des actions qui entrent juste du côté droit de sa base de correction, il y a beaucoup de potentiel à la hausse à tirer.

La verticale d’appel haussier de 45 $ / 55 $ de mai semble toujours être un gagnant dans cette action la plus vendue. Cependant, compte tenu de la confirmation supplémentaire du modèle, passer un peu à la verticale d’appel de juin 48 $ / 60 $ est une autre combinaison de spread haussière à considérer.

Gogo Inc (GOGO)

Source: Graphiques par TradingView

Le dernier de nos titres les plus courts à négocier est Gogo. La populaire société de services de divertissement à large bande et sans fil des compagnies aériennes est le quatrième titre le plus court du marché avec près de 41% de son flottant emprunté par des opérateurs baissiers. Comme pour l’action BLNK, ce nom est une action à acheter.

Techniquement, l’action GOGO est la plus forte des trois. Contrairement à OTRK, qui tente désespérément de maintenir le niveau de retracement de 76%, ou le test de succès de 62% de BLNK, les actions ont réussi à tenir. Et, cette semaine, ils ont confirmé un chandelier doji de fond contre le niveau de 50%. Avec un indicateur stochastique de survente signalant également un croisement haussier, cette action la plus vendue est sur le point de voler plus haut.

À l’heure actuelle, l’écart d’achat haussier de 13 $ / 17 $ d’août est un moyen privilégié de se positionner sur cette action la plus vendue. Avec un bon potentiel de hausse dans des conditions plus ensoleillées et la possibilité d’éviter des dommages plus importants en cas d’atterrissage brutal, j’aime l’apparence de cette combinaison à la fois sur et sur le tableau des prix.

À la date de publication, Chris Tyler ne détient, directement ou indirectement, aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.