Les actions les plus vendues aujourd’hui à négocier

Le stock de champ de bataille dont tout le monde a le plus parlé est de retour en force cette semaine. Ouais, GameStop (NYSE:GME). Et pour de bonnes raisons aussi. À l’heure actuelle, cependant, les graphiques de prix des trois actions les plus vendues suivantes retiennent notre attention en tant que véhicules de négociation plus exploitables pour le reste d’entre nous.

«Gamestonk !!» Le short le plus dur du marché a gardé la foule de David contre Goliath occupée avec sa volatilité impressionnante au cours des deux dernières sessions. Mercredi, GME a été claqué par 34% et directement dans le niveau de retracement de 76% de la modeste impression de 38,50 $ de février que nous souhaitons tous avoir acheté au plus haut de mars «bien sûr, nous avons pris des bénéfices» de 348,50 $.

Le coupable? La chute des actions de GameStop a été motivée par une déception des bénéfices, le manque de détails de la direction concernant sa stratégie de redressement et le buzz d’une éventuelle augmentation de capital. Mais apparemment, certains taureaux n’ont pas reçu ou compris le mémo baissier du stock meme.

Un jour plus tard, les actions les plus célèbres et les plus méprisées de Wall Street ont vu ce qui est devenu un groupe de joyeux commerçants de détail du forum WallStreetBets de Reddit et du courtier parvenu Robinhood occupé à voler des actions GME aux ours enrichis et généralement beaucoup plus gros. Les actions de GameStop ont bondi de près de 53% jeudi. Ces commerçants n’étaient pas seuls non plus.

Les données de Fidelity ont révélé que GME était l’action la plus activement négociée par ses clients de détail. De plus, les décisions d’achat ont submergé les ordres de vente d’une marge de près de 3 pour 1. Peter Lynch doit rouler des yeux sur la nouvelle race d’investisseurs de la maison de courtage.

Assez parlé de GameStop. Autant de bénéfices théâtraux et ultra-volatils et d’actions souffrantes de GME ont distribué cette semaine, ce sont aujourd’hui certaines des autres actions les plus vendues du marché qui offrent des opportunités qui peuvent résister à l’épreuve du temps ou, au minimum, offrir plus qu’une journée de trading, réalité guidée par les mèmes.

Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE)

Divertissement AMC (NYSE:AMC)

SunPower (NASDAQ:SPWR)

Actions les plus vendues à négocier: Riot Blockchain (RIOT)

Le premier de nos titres les plus courts à négocier est Riot Blockchain. Certains pourraient contester le Bitcoin (CCC:BTC-USD) mineur. Il semble avoir un peu plus de 14% de son flotteur court-circuité. Et pour être honnête, l’intérêt court n’est pas digne d’être mémorisé étant donné ce que nous avons vu en 2021. Néanmoins, historiquement, c’est un grand pourcentage d’ours qui parient contre l’entreprise.

Aujourd’hui, et si vous êtes un fan ou optimiste des devises numériques, l’action RIOT crée également un modèle de prix prometteur et une entrée exploitable pour les investisseurs haussiers.

Techniquement, les actions de RIOT viennent de confirmer un pivot de chandelier dans une variation plus haut-bas d’une base corrective à double fond. À partir de là et si le modèle rime avec des tendances historiques, une évasion vers de nouveaux sommets devrait être en vue au cours du mois prochain à plusieurs semaines. Pour une exposition longue, je préférerais utiliser un spread d’achat haussier hors du cours de mai.

Divertissement AMC (AMC)

Le prochain de nos titres les plus courts à négocier est AMC Entertainment. Si les investisseurs souhaitent être là où les caméras sont stationnées, cette chaîne de cinéma grand écran n’est que le deuxième violon de GameStop. Et si vous êtes optimiste quant aux perspectives de réouverture du pays et que vous aspirez à rire ou à crier en contact étroit avec les autres, vous pourriez même rendre Peter Lynch fier avec un ordre d’achat en actions AMC.

Techniquement, le graphique des prix d’aujourd’hui suggère également un point d’entrée décent pour les investisseurs haussiers. Les actions viennent de confirmer un pivot haut-bas qui met en place une tendance haussière émergente de cette action la plus vendue de la fin janvier à la mi-février.

Ici et similaire à RIOT, un appel vertical hors du cours de mai semble avoir un sens sur et sur le graphique des prix.

SunPower (SPWR)

Le dernier de nos titres les plus courts à négocier est SunPower. J’ai discuté de cette action fortement vendue la semaine dernière dans InvestorPlace. Et revisiter le nom comme un achat a du sens. Les actions de SPWR sont essentiellement stables cette semaine, il n’y a donc pas de gros titres ou de caméras GME clignotant dans la direction de ce jeu solaire. Mais c’est tout à fait normal pour nous.

Plus important que la fanfare, l’action SPWR a continué de démontrer une force relative et absolue par rapport à de nombreuses actions technologiques martelées par la mentalité anti-croissance et sans risque d’aujourd’hui. Aujourd’hui, cette rigueur technique a également persisté à façonner un endroit bien soutenu pour récupérer des actions avec une forte décote.

Suite à une correction plus importante d’un peu plus de 50%, cette action la plus vendue termine maintenant une quatrième semaine de travail de consolidation des patrons «principalement» interne. Je prévois que le SPWR sortira de son creux de modèle et se dirigera fermement vers le côté droit d’une nouvelle base haussière dans les semaines à venir. Parallèlement aux stochastiques qui soutiennent toujours un achat, une révision de la stratégie utilisant l’écart d’achat haussier de 35 $ / 45 $ de juin est un ajustement préventif intelligent plus fortement aligné sur nos perspectives.

