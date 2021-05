Négociation et investissement

Les actions liées à la crypto-monnaie dégringolent dans une divergence massive par rapport aux actifs cryptographiques

2021 a été une année explosive pour les actifs cryptographiques, la capitalisation boursière totale passant de moins de 790 millions de dollars à près de 2,5 billions de dollars.

Des pièces comme DOGE, CAKE, MATIC, BTT, LUNA, ETC, SOL, HOT, ENJ, BNB, RUNE, HNT, VET et AVAX ont progressé de quatre à cinq chiffres pour cent cette année jusqu’à présent.

La tendance haussière qui fait fondre le visage sur le marché de la cryptographie a mis les régulateurs en garde contre la prudence. Cette semaine encore, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a répété les mêmes mots d’avertissement: «N’achetez-les que si vous êtes prêt à perdre tout votre argent.»

Répondant à la question de la stabilité financière, il a déclaré que la banque centrale était bien placée pour répondre à toutes les menaces qui pourraient survenir.

Il s’est ensuite opposé à l’utilisation de la crypto-monnaie, disant: «J’ai peur que la crypto et la monnaie soient deux mots qui ne vont pas ensemble pour moi.»

“Ils n’ont aucune valeur intrinsèque”, a déclaré Bailey lors d’une conférence de presse jeudi.

Hier, le nouveau président de la SEC, Gary Gensler, a également évoqué la nécessité d’un cadre réglementaire pour les échanges cryptographiques afin de protéger les intérêts des investisseurs.

Alors que les préoccupations réglementaires s’intensifient à mesure que l’industrie de la cryptographie mûrit et que le marché haussier fait rage, le même repricing est absent des stocks de crypto.

Le stock de crypto-monnaie COIN le plus populaire est en baisse depuis son lancement à la mi-avril. Après son ouverture stellaire qui a vu le cours de l’action Coinbase atteindre près de 430 $, il se négocie actuellement à 256 $.

«Dans le monde du capital-investissement crypto, les 5 derniers jours semblent être une rotation massive de« biz in crypto »à« alts I can trade », a noté Thomas Lee de Fundstrat. Cependant, ce ne sont pas des rotations équivalentes par rapport à la baisse de plus de 40% des cours de l’action COIN; Les actifs cryptographiques ont augmenté beaucoup plus violemment, avec facilement une montée en puissance de 40% en une seule journée.

Marathon Digital Holdings connaît également un mois aussi difficile que les cours des actions MANA ont chuté de 45% depuis début avril. Silvergate Capital est un autre exemple, avec une baisse du cours de l’action SI de 41,5% en moins d’un mois.

Cette divergence massive entre les actions cryptographiques et les crypto-actifs indique que les détaillants et les institutions sont plus intéressés par les jeux cryptographiques purs que par une exposition indirecte via des sociétés traitant des crypto-monnaies.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.