Les actions midcap s’essoufflent

Après une séquence de sept séances consécutives à la hausse, Sensex et Nifty ont terminé avec des pertes marginales mardi. L’indice Nifty Midcap a connu sa plus forte baisse au cours des six derniers mois de la journée alors que les investisseurs se sont précipités pour enregistrer des bénéfices après la récente remontée abrupte de la plupart des membres de l’indice. L’indice a chuté de 885 points dans les échanges intrajournaliers avant de réduire quelques pertes et de s’établir à 32 170,70, en baisse de 714,10 points ou 2,2%.

La liquidation a également été observée dans l’espace des petites capitalisations, l’indice Nifty Smallcap100 ayant baissé de 1,7% à 11 480,70 points.

Les actions avec une forte présence dans le commerce de détail telles que IRCTC, Tata Power ont chuté entre 7,2% et 10,7% mardi.

Avec 86% des membres de l’indice terminant la session en rouge, la capitalisation boursière combinée de l’indice à moyenne capitalisation s’est rétrécie de Rs 82 793 crore à Rs 34,2 lakh crore.

Cependant, les indices à moyenne et petite capitalisation ont surperformé le plus large Nifty50 jusqu’à présent en 2021 avec des gains de 54% et 62%. Le Nifty50 a gagné 31,7% au cours de la même période. Après avoir atteint son plus haut niveau à vie de 62 245,43 au cours de la séance, le BSE Sensex à 30 actions a baissé de 49,54 points à 61 716,05. De même, le Nifty a perdu 58,30 points pour clôturer à 18 418,75. Il a atteint un nouveau record intra-journalier de 18 604,45 lors des premières transactions.

ITC était le premier retardataire du peloton Sensex, avec plus de 6%, suivi de HUL, Titan, Tata Steel, UltraTech Cement et PowerGrid. En revanche, Tech Mahindra, L&T, Infosys, Bajaj Finserv, Kotak Bank et HDFC Bank font partie des gagnants.

