Les actions minières de MicroStrategy et Bitcoin se redressent alors que le prix du BTC rebondit Crypto new media

Le prix du Bitcoin (BTC) a atteint un sommet de 3 mois à 46 293 $ après que les taureaux ont confirmé qu’ils avaient l’intention de prendre le contrôle total du marché. Alors que les commerçants de crypto pourraient être à nouveau dans le vert et que les commerçants professionnels cherchent à ajouter des positions à effet de levier plus importantes, toutes les catégories d’investisseurs n’obtiennent pas une exposition directe au Bitcoin.

Pour les investisseurs institutionnels, un administrateur de fonds établit les règles pour le pourcentage du portefeuille est investi dans diverses classes d’actifs et différentes sociétés ont des appétits pour le risque variables. Les raisons pour lesquelles les investisseurs peuvent s’accumuler dans ces actifs au lieu de simplement détenir du BTC incluent les restrictions susmentionnées et l’incertitude réglementaire entourant l’achat direct de Bitcoin.

Pour cette raison, un certain nombre d’entités ne sont pas autorisées à investir directement dans Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, mais il existe d’autres moyens d’obtenir une exposition au secteur de la crypto.

Les entreprises spécialisées dans l’exploitation minière de Bitcoin ont également généré d’immenses bénéfices et une poignée d’entre elles sont cotées et peuvent constituer un jeu de compensation pour les investisseurs cherchant à s’exposer à BTC dans leurs portefeuilles d’actions.

La récente répression des mineurs en Chine a conduit à un réseau minier plus distribué et a suscité plusieurs séries de levées de fonds et d’expansion pour les sociétés minières Bitcoin cotées qui pourraient potentiellement bénéficier de la refonte du réseau minier mondial de Bitcoin qui devrait se poursuivre pendant des années. Voici quelques sociétés cotées qui offrent aux investisseurs une exposition au Bitcoin.

Le pari de MicroStrategy sur Bitcoin donne un coup de pouce

La société de logiciels MicroStrategy (MSTR) et son PDG Michael Saylor sont devenus bien connus dans le secteur de la crypto-monnaie pour son soutien sauvage au Bitcoin en tant que réserve de valeur et pour la quantité massive de BTC que la société a achetée l’année dernière.

En plus d’aider à éduquer le monde sur la promesse de la technologie Bitcoin et de la blockchain, MicroStrategy a amassé un portefeuille Bitcoin de plus de 105 000 BTC dans sa trésorerie afin de se protéger contre l’inflation.

En conséquence, le cours de l’action de MicroStrategy est devenu quelque peu corrélé à la performance des prix de BTC et il a été observé qu’il évoluait en tandem avec la principale crypto-monnaie.

Graphique 1 jour MSTR/USD. Source : TradingView

Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix du MSTR a atteint un plus bas de 474 $ le 20 juillet, le même jour que le plus bas du Bitcoin, et a depuis augmenté de 65% pour s’échanger à 781 $.

Les actions minières de Bitcoin montent en flèche

Les sociétés cotées spécialisées dans le minage de Bitcoin et de crypto-monnaies ont également profité de la croissance des prix du BTC.

La société minière Bitcoin la plus connue est peut-être Riot Blockchain, une société qui exploite des entrepôts remplis de mineurs ASIC pour aider à traiter les transactions sur le réseau en échange de récompenses BTC.

Graphique RIOT/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Depuis qu’il a atteint un creux à 23,86 $ le 20 juillet, le prix de RIOT a augmenté de 66 % et a atteint un sommet intrajournalier à 39,94 $ le 9 août.

Marathon Digital Holdings (MARA) est une autre entreprise qui se concentre sur l’exploitation minière de Bitcoin ainsi que sur l’achat de BTC avec ses avoirs en trésorerie.

Graphique MARA/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Les données de TradingView montrent qu’après avoir atteint un creux de 20,52 $ le 20 juillet, le prix de MARA a augmenté de 83 % pour atteindre un sommet intrajournalier de 37,77 $ le 6 août, faisant de MARA l’action minière Bitcoin la plus performante au cours des deux dernières semaines.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.