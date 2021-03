Les actions mondiales rebondissent alors que les investisseurs pèsent économie contre diplomatie

PHOTO DE FICHIER: Le panneau de Wall Street est photographié à la bourse de New York (NYSE) dans le quartier de Manhattan à New York, New York, États-Unis

Les actions mondiales ont rebondi vendredi, les actions asiatiques se remettant d’un creux de trois mois, les investisseurs se concentrant davantage sur l’optimisme quant à la reprise économique mondiale que sur la montée des tensions entre l’Occident et la Chine.

Les actions européennes devraient ouvrir plus haut, les contrats à terme Euro Stoxx augmentant de 0,8% et les contrats à terme FTSE britanniques gagnant 0,61%.

L’indice MSCI hors Japon Asie a augmenté de 1,43% après avoir atteint un creux de près de trois mois jeudi, alors que l’indice composite de Shanghai gagnait 1,53%, cassant une séquence de trois jours de défaites.

Jeudi, les actions chinoises ont chuté près d’un creux de trois mois plus tôt dans le mois. L’Union européenne s’est jointe aux alliés de Washington cette semaine pour imposer des sanctions aux responsables de la région du Xinjiang en Chine pour des allégations de violations des droits de l’homme, ce qui a entraîné des sanctions de représailles de Pékin.

«Toutes les sanctions jusqu’à présent ont été en grande partie symboliques et devraient avoir peu d’impact économique. Mais la confrontation sino-américaine affecte le sentiment du marché. Cela pourrait prendre un certain temps avant qu’ils ne parviennent à un compromis », a déclaré Yasutada Suzuki, responsable des investissements dans les marchés émergents chez Sumitomo Mitsui Bank.

Le Nikkei du Japon a augmenté de 1,47% après que les actions de Wall Street aient organisé un rallye, tiré par des actions cycliques bon marché qui ont été battues par la pandémie.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,62% et le S&P 500 de 0,52% tandis que le Nasdaq Composite n’a ajouté que 0,12%.

« C’est la fin du mois, la fin du trimestre et pour les acteurs japonais, la fin de l’année financière, nous constatons donc des flux aléatoires de toutes sortes d’acteurs », a déclaré Masanari Takada, stratège multi-actifs chez Nomura Securities.

« Mais dans l’ensemble, ceux qui dirigeaient le commerce de reflation sur la base de leur vision positive de l’économie chinoise clôturent maintenant leurs positions tandis que ceux qui n’ont pas pu surfer sur cette vague cherchent à savoir s’ils devraient acheter en cas de creux. »

Alors que les marchés étaient davantage tirés par diverses transactions de fin de trimestre que par le flux de nouvelles, les analystes ont noté que les manchettes du jour au lendemain étaient principalement favorables aux actions.

Les données du Département américain du travail ont montré que les demandes d’allocations de chômage ont chuté à un plus bas depuis un an la semaine dernière, signe que l’économie américaine est sur le point de connaître une croissance plus forte à mesure que la situation de la santé publique s’améliore.

Lors de sa première conférence de presse officielle, le président américain Joe Biden a déclaré qu’il doublerait le plan de déploiement de la vaccination de son administration après avoir atteint l’objectif précédent de 100 millions de tirs 42 jours avant la date prévue.

Mais si l’amélioration de la crise sanitaire aux États-Unis a soutenu l’appétit pour le risque à l’échelle mondiale, les investisseurs sont de plus en plus alarmés par une divergence des conditions de santé.

«La vaccination en Europe continentale prend du retard. Par rapport aux États-Unis, les réouvertures économiques seront probablement retardées car certains pays sont contraints d’imposer des verrouillages », a déclaré Soichiro Matsumoto, directeur des investissements, Japon, de l’unité de banque privée du Credit Suisse à Tokyo.

Cela a mis la pression sur l’euro, qui a léché ses blessures à 1,1782 $ après avoir chuté à 1,1762 $ du jour au lendemain, son plus bas niveau depuis novembre.

Le dollar est également passé à 109,21 yens, à une distance frappante du plus haut de neuf mois de la semaine dernière à 109,365 yens.

L’indice de la devise américaine est proche de son plus haut niveau depuis la mi-novembre, ayant gagné 2,0% jusqu’à présent ce mois-ci.

Les prix du pétrole ont rebondi un peu après une baisse de 4% jeudi, bien qu’ils soient sur la bonne voie pour leur troisième semaine consécutive de pertes, craignant une nouvelle réduction de la demande. [O/R]

Outre l’Europe, les principales économies en développement telles que le Brésil et l’Inde sont également aux prises avec une résurgence des cas de COVID-19.

Le marché tirait encore un certain soutien des inquiétudes concernant la rupture d’approvisionnement, car un porte-conteneurs échoué dans le canal de Suez pourrait bloquer la voie de navigation vitale pendant des semaines.

Le brut américain était pour la dernière fois en hausse de 1,33% à 59,35 $ le baril et le Brent était à 62,62 $, en hausse de 1,08%.