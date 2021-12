Les actions mondiales reculent de leurs gains, le pétrole plonge alors que les investisseurs réévaluent la prévision de COVID

Les actions mondiales ont inversé leurs gains après un rallye d’une journée jeudi alors même que de nouvelles données économiques américaines indiquaient qu’une récente augmentation des infections liées à la variante Omicron COVID-19 n’avait pas encore conduit à une augmentation des licenciements.

Les marchés boursiers mondiaux ont inversé leurs gains après un rallye d’une journée jeudi alors même que de nouvelles données économiques américaines indiquaient qu’une récente augmentation des infections liées à la variante Omicron COVID-19 n’avait pas encore conduit à une augmentation des licenciements, un signe positif pour l’économie.

Les faibles volumes d’échanges, qui ont entraîné une baisse du pétrole et une hausse du dollar, ont contrebalancé le sentiment antérieur des investisseurs selon lequel les taux de vaccination élevés et les signes de symptômes plus légers causés par la variante signifient que l’économie évitera une répétition des perturbations observées au début. de la pandémie.

L’indice MSCI des actions à travers le monde a perdu 0,15%, tandis que l’indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,15%.

A Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,25% tandis que le S&P 500 a perdu 0,30%. Le Nasdaq Composite a perdu 0,16%.

Malgré les inquiétudes, les investisseurs ont applaudi un rapport du département du Travail américain selon lequel le nombre d’Américains déposant de nouvelles demandes de chômage est tombé à 198 000 désaisonnalisés au cours de la semaine précédant Noël, contre 206 000 révisé une semaine plus tôt. Les économistes interrogés par . prévoyaient que les candidatures hebdomadaires passeraient à 208 000.

« Le fait que les réclamations non désaisonnalisées soient inchangées – à un moment où elles ont généralement tendance à se détériorer – suggère qu’il n’y a pas encore eu d’impact d’Omicron », ont écrit les économistes Thomas Simons et Aneta Markowska de Jefferies.

Il y a également eu un soulagement en Asie, où la hausse de 5,1 % de la production industrielle de la Corée du Sud pourrait indiquer une certaine assouplissement des problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Les actions chinoises ont augmenté de près de 1% par rapport à Pékin, signalant une baisse des taux d’intérêt en 2022, bien qu’elles devraient terminer 2021 en baisse de 5,5%.

Les actions japonaises, lors de leur dernier jour de bourse de l’année, ont glissé de 0,4% pour un gain annuel de 4,9%, mais en deçà d’un sommet de trois décennies atteint en septembre. Les actions de la superpuissance des semi-conducteurs Taiwan ont terminé avec un bond annuel de 24%.

Cependant, les prix du pétrole se sont échangés de manière mitigée, pour clôturer en baisse, même au milieu des inquiétudes liées à la croissance de la demande et de l’annonce selon laquelle la Chine avait réduit de 11% son premier lot de quotas d’importation de pétrole brut en 2022, signe qu’elle agirait contre les petites raffineries inefficaces.

Le brut américain a récemment chuté de 0,13% à 76,46 $ le baril.

Le Brent, qui a grimpé de plus de 50 % cette année, a atterri à 79,30 $, en hausse de 0,09 % sur la journée.

Les marchés s’inquiètent de la persistance de l’inflation et du virage belliciste de la Réserve fédérale américaine qui en résulte alors que les investisseurs commencent à envisager une première hausse des taux dès le mois de mars.

« Nous avons ces vents contraires de la pandémie, nous avons eu des vents contraires dus aux prix de l’énergie et à des taux d’inflation vertigineux … mais il y a de fortes chances que bon nombre de ces facteurs, sinon tous, s’atténuent au premier trimestre de l’année prochaine », a déclaré Jussi Hiljanen , stratège chez SEB. « Mais pendant quelques mois, ce sera très volatil et les marchés seront testés. »

Les rendements du Trésor américain à deux ans ont bondi de 55 points de base depuis septembre pour s’établir à 0,75%, près du plus haut depuis mars de l’année dernière. Cependant, reflétant les attentes d’un cycle de hausse des taux relativement court et peu profond, les rendements à 10 ans ont beaucoup moins réagi, augmentant pour la dernière fois de 11/32 pour un rendement de 1,5065%.

Le dollar s’est apprécié par rapport à un panier de devises rivales dans des échanges amincis pendant les vacances. Le billet vert, qui est prévu pour un deuxième mois de gains, a augmenté de 0,159 %, rebondissant sur un plus bas de trois semaines touché mercredi lorsqu’il a été touché par la reprise de l’appétit pour le risque.

L’euro a gagné 0,02% à 1,1325 $. Le yen a connu de larges ventes en fin d’année au cours de la semaine dernière, le dollar atteignant son plus haut niveau depuis la mi-novembre à 115,2 yens.

« Le front-end du marché des taux américain prévoit de nouvelles hausses de taux dans la courbe maintenant, donc le FX pourrait être une bataille, une fois de plus, entre l’optimisme quant à la reprise mondiale et les attentes concernant la Fed », a déclaré Kit Juckes, stratège chez Société. Générale.

