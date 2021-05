Les actions mondiales sont stables, l’or au plus haut de 3 mois en raison des craintes d’inflation

Un négociant en devises passe devant les écrans montrant l’indice composite coréen des cours des actions (KOSPI), à gauche, et le taux de change entre le dollar américain et le won sud-coréen à la salle des marchés de change à Séoul, en Corée du Sud, le vendredi 12 mars 2021 Les actions ont été mitigées en Asie vendredi après que de larges gains ont porté plusieurs indices majeurs à des plus hauts historiques à Wall Street. (

Les actions mondiales ont fait une pause lundi après une fin solide de la semaine précédente, tandis que l’or a atteint un sommet de trois mois alors que la flambée des cas de COVID-19 dans certains pays asiatiques et les pressions inflationnistes ont tempéré la demande d’actifs plus risqués.

Les marchés ont été capricieux ces dernières semaines alors que les approvisionnements exceptionnels de mesures de relance de la banque centrale et la hausse des prix aux États-Unis et dans d’autres pays alimentent les craintes que certaines économies pourraient surchauffer, obligeant les décideurs à appuyer sur les freins.

L’indice MSCI World, un indicateur général des marchés boursiers à l’échelle mondiale, était stable dans les premiers échanges européens, bien qu’à moins de 2% par rapport à un record récent. Cela faisait suite à sa meilleure journée depuis février vendredi après une vente massive en début de semaine en raison de l’inflation.

«Ce que font les marchés, c’est espérer le meilleur et se préparer au pire», a déclaré Fahad Kamal, directeur des investissements chez Kleinwort Hambros, tout en ajoutant qu’il pensait que les pressions inflationnistes se dissiperaient.

Les actions bénéficiaient également du TINA, ou facteur «Il n’y a pas d’alternative», a-t-il déclaré.

«Les valorisations boursières ne donnent pas le signal vert mais la question est: par rapport à quoi? Si vous achetez des obligations, vous êtes presque assuré de perdre de l’argent. Le marché est donc plus tolérant à des valorisations plus élevées qu’il ne le serait normalement. »

Alors que la reprise de la semaine dernière a été tirée par les commentaires favorables des responsables de la Réserve fédérale américaine, le marché reste nerveux face à tout signe de montée des pressions inflationnistes, comme ceux observés dans les données économiques du jour au lendemain en Asie.

Les prix de gros d’avril au Japon, troisième économie mondiale, ont augmenté à leur rythme le plus rapide en six ans et demi, la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières ayant rongé les marges des entreprises, même si l’inflation des prix à la consommation reste modérée.

En Chine, pendant ce temps, les ventes au détail ont augmenté de 17,7% en avril par rapport à un an plus tôt, bien qu’elles aient été inférieures aux prévisions d’un bond de 24,9%, tandis que la production industrielle a répondu aux attentes avec une hausse de 9,8%.

L’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) est resté stable, tandis que le japonais Nikkei (.N225) a perdu 0,8% et les blue chips chinois (.CSI300) ont augmenté de 1,4%. Les contrats à terme S&P 500 et les contrats à terme Nasdaq étaient tous deux stables.

La propagation du coronavirus a également été un frein avec Singapour pour fermer la plupart des écoles à partir de mercredi après avoir signalé le plus grand nombre d’infections locales depuis des mois.

Lundi, le gouvernement de Taiwan a dû rassurer les investisseurs sur le fait qu’il stabiliserait les marchés boursiers et les marchés des changes si nécessaire au milieu d’une flambée des cas de COVID-19. Pourtant, les stocks y étaient encore en baisse de 3,6% (.TWII).

Le calendrier des données des États-Unis est léger cette semaine, mettant l’accent sur les minutes de la dernière réunion politique de la Réserve fédérale pour tout indice à quel moment les responsables pourraient commencer à parler de réduction.

Jusqu’à présent, la plupart des membres de la Fed ont été obstinément accommodants en matière de politique, faisant valoir qu’une hausse de l’inflation était transitoire, même s’il y avait un risque qu’elle puisse être intégrée aux attentes.

L’enquête auprès des consommateurs de l’Université du Michigan la semaine dernière a montré le taux d’inflation attendu le plus élevé pour l’année à venir ainsi que le taux d’inflation à long terme le plus élevé de la dernière décennie.

LES PISTES EN DOLLAR SE DÉPLACENT EN RENDEMENTS

Après avoir atteint un sommet de six semaines juste au-dessus de 1,70% la semaine dernière, les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont légèrement baissé et se sont maintenus aux alentours de 1,62% lundi.

Le dollar a pratiquement suivi l’évolution des rendements, rebondissant à 90,909 sur un panier de devises avant de se stabiliser à son 90,291 actuel. L’euro était le dernier à 1,2144 $, après avoir grimpé de 0,5% vendredi alors que les rendements se détendaient.

Le Bitcoin a chuté de 8,7% à son plus bas depuis février après que des tweets d’Elon Musk aient laissé entendre que Tesla aurait peut-être vendu ou vendre ses avoirs.

La baisse du dollar s’est combinée aux inquiétudes inflationnistes lundi pour porter l’or à un sommet de trois mois de 1853 $ l’once, tandis que le pétrole a légèrement baissé, le Brent et le brut américain ayant tous deux baissé d’environ 0,1% à 0,2%.