Les actions MSTR sont un pari « long à effet de levier » sur Bitcoin, déclare Michael Saylor, PDG de MicroStrategy

“Nous avons été très intelligents dans la façon dont nous avons mis en place l’effet de levier”, a déclaré Michael Saylor, qui n’est pas intéressé à se diversifier dans d’autres cryptos car il pense que “détenir Bitcoin à long terme est la stratégie la plus risquée et la moins risquée” qu’il peut. poursuivre.

La société d’intelligence économique cotée en bourse MicroStrategy est assise sur des gains de papier massifs, environ 1,5 milliard de dollars si elle vendait sa réserve de 105 085 BTC aux prix actuels.

Selon les données de Bloomberg, ces gains représentent plus du double des bénéfices cumulés publiés par l’entreprise au cours des 25 dernières années. Le gain nominal est également supérieur à 3 fois les revenus générés par la société depuis qu’elle a ajouté Bitcoin pour la première fois à sa trésorerie en août dernier.

Ces gains sont malgré le fait que MicroStrategy ait dû radier des millions de charges comptables liées à Bitcoin.

Selon les résultats financiers du deuxième trimestre de la société, au 30 juin 2021, MicroStrategy disposait de 3,653 milliards de dollars d’actifs numériques basés sur des calculs non conformes aux PCGR (principes comptables généralement reconnus) avec une base de coûts non conformes aux PCGR de 2,741 milliards de dollars.

Parlant de l’accumulation de ces frais comptables pour le Bitcoin qu’il détient, le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a déclaré qu’ils “utilisaient le long bitcoin” avec une vision sur une décennie. Il a dit dans une interview,

«Notre point de vue est que Bitcoin est un réseau de propriété numérique ouvert et qu’un jour, des milliards de personnes détiendront la propriété numérique de tous nos bitcoins sur leurs téléphones portables. Et donc nous voulons juste y arriver avant que les milliards d’utilisateurs n’y arrivent et nous sommes patients. »

Quant à savoir pourquoi les gens devraient investir dans des actions MSTR plutôt que directement dans BTC, Saylor a expliqué que MicroStrategy est une société d’exploitation qui balaie ses revenus d’exploitation dans la principale crypto-monnaie sur laquelle ils sont exploités longtemps.

« Nous avons emprunté 2,2 milliards de dollars à un taux d’intérêt combiné d’environ 1,5 % d’intérêt. Donc, si vous aimez le bitcoin, vous aimeriez certainement l’idée de posséder » cette position à effet de levier, a-t-il ajouté.

«Je pense donc que nous avons été très intelligents dans la façon dont nous avons mis en place l’effet de levier et nous sommes uniques à cet égard. Il n’y a aucune entreprise cotée en bourse qui a notre position bitcoin avec la capacité de s’endetter et d’acheter des bitcoins avec de la dette.

Dans le rapport du 2T21, la société a déclaré qu’elle continuerait à “déployer des capitaux supplémentaires” dans sa stratégie d’actifs numériques, qui implique l’acquisition et la détention de BTC. Avant cela, la société avait déposé un dossier pour vendre un milliard de dollars de nouvelles actions afin de lever plus de fonds pour acheter l’actif cryptographique.

« Je pense qu’avec le temps, nous achèterons du Bitcoin. Ce sera juste une question de savoir quand nous l’achèterons avec des flux de trésorerie ou avec de la dette ou avec des capitaux propres. Et tout cela est simplement fonction des conditions du marché. Et nous essayons de faire tout ce qui sera créé pour nos actionnaires », a déclaré Saylor à propos de ses futurs plans Bitcoin.

Dans l’ensemble, Saylor reste “très, très optimiste sur le Bitcoin à long terme”, et ce qu’ils “veulent conserver, c’est une forme de réserve de valeur non souveraine pour toujours”.

Quant à regarder au-delà de Bitcoin, jusqu’à peut-être même la deuxième plus grande crypto-monnaie, Ethereum, qui est la plate-forme sur laquelle le secteur DeFi et NFT est florissant et attire de plus en plus l’attention des investisseurs institutionnels, pour MicroStrategy, “détenir Bitcoin à long terme est la stratégie la plus risquée et la moins risquée que nous puissions poursuivre. ETH 4,84% Ethereum / USD ETHUSD 2 453,52 $

La société n’a pas l’intention de se diversifier dans la crypto car «en détenant du bitcoin, nous sommes diversifiés car nous pouvons voir Bitcoin assis sur les bilans des villes, des États, des gouvernements, des entreprises, des petits investisseurs, des gros investisseurs, et finalement penser que Bitcoin va être au cœur de la grande innovation technologique chez Apple, Amazon et Facebook. Nous voulons donc simplement détenir Bitcoin », a-t-il déclaré.

