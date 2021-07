Actualités Bitcoin

Les actions ne sont pas affectées par l’appel de Kaplan de la Fed à la réduction, à l’USD et à l’or alors que Bitcoin est en baisse

«Les gens sont avertis que ces ajustements sont à venir; la seule question est de savoir quand », a déclaré Robert Kaplan, président de la Federal Reserve Bank de Dallas.

Les discussions sur le tapering ont sûrement commencé, mais le président de la Federal Reserve Bank de Dallas, Robert Kaplan, aimerait que cela se produise avant même la fin de l’année.

Dans une interview mercredi, Kaplan a déclaré qu’une telle décision empêcherait un resserrement brutal de la politique plus tard.

“Je préférerais plus tôt” que la fin de l’année pour réduire le rythme auquel la banque centrale achète des actifs, a déclaré Kaplan sur Bloomberg TV, ajoutant que la réduction devrait être progressive.

Kaplan a été un ardent défenseur du ralentissement des achats d’obligations depuis fin avril. Cette fois, il a déclaré qu’il avait été «délibérément vague» dans ses commentaires publics sur le calendrier, mais qu’il était plus précis lors de la récente réunion de la mi-juin – son procès-verbal sera publié le 7 juillet.

“Les gens sont avertis que ces ajustements arrivent, la seule question est de savoir quand.”

La Fed a acheté 120 milliards de dollars d’actifs par mois, 80 milliards de dollars de bons du Trésor et 40 milliards de MBS depuis l’année dernière pour soutenir l’économie américaine. Plus tôt ce mois-ci, le président Jerome Powell a déclaré qu’ils avaient commencé à “parler de parler” de réduction et qu’ils continueraient ainsi lors des prochaines réunions du FOMC.

Kaplan a déclaré que ces achats avaient contribué à stimuler la demande, mais maintenant « nous avons beaucoup de demande », et le problème est l’offre.

Selon lui, les équilibres de la demande et de l’offre sur le marché du travail persisteront probablement, rendant improbable une croissance “explosive” de l’emploi, bien qu’il s’attende à une “amélioration continue”.

Quant à l’inflation, il la voit passer de 3,5% cette année, bien au-dessus du taux cible de 2% de la Fed, à 2,4% et devrait se faire sentir plus largement.

« J’aimerais gérer le risque car il y a de l’incertitude et un risque à la hausse » dans ses prévisions d’inflation, a-t-il déclaré.

« Je serais sur le point d’être très prêt à agir plus tôt parce que je m’inquiète de l’efficacité et de certains des effets secondaires de ces achats. »

Insensible aux commentaires de Kaplan, le S&P 500 a atteint mardi un nouveau record historique à 4 302,43 et oscille juste autour de ce nombre, le Nasdaq, riche en technologie, également à son apogée de 14 535.

Pendant ce temps, le rendement du bon du Trésor à 10 ans est en baisse à 1,475%, sur une tendance baissière depuis mars.

Pendant ce temps, l’or se dirigeait vers son pire mois depuis 2016 après avoir chuté de près de 8% ce mois-ci, mais se situe actuellement autour de 1 775 $ malgré le fait que le dollar américain se soit hissé au-dessus de 92,5.

On ne peut pas en dire autant du marché de la crypto, où les actifs sont à nouveau en baisse après avoir commencé la semaine sur une note positive. Bitcoin est de retour autour de 33 500 $ et Ether autour de 2 125 $.

