Les actions ont l’air… super ? | Place des investisseurs

Cette semaine, le FOMC a fait la une des journaux, son ton devenant plus belliciste que ne le pensaient de nombreux investisseurs.

Au moment où j’écris vendredi matin, les marchés sont en baisse, digérant encore les commentaires de la Fed. Le Dow Jones est en tête des baisses, avec un recul de 1,5%, et se dirige vers sa pire semaine depuis janvier.

C’est pourquoi cela a attiré mon attention lorsque l’investisseur de croissance légendaire, Louis Navellier, a envoyé à ses abonnés une mise à jour suggérant que «cet environnement« Boucle d’or »d’une Fed accommodante et des bénéfices solides des entreprises se poursuivront».

Mais ce n’était que le début. Plutôt que d’être nerveux à propos des baisses de cette semaine, Louis semble plutôt excité.

De Louis :

L’argent circule dans le système et il ne sait pas où aller. Et quand toute la poussière sera retombée, le marché boursier semble être un endroit formidable.

Que se passe t-il ici?

C’est ce que nous découvrirons aujourd’hui auprès de Louis. Je vais le laisser partir d’ici.

Bon week-end,

Jeff Remsbourg

Pourquoi Wall Street a réagi de manière excessive aux dernières annonces de la Fed

Par Louis Navellier

Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Réserve fédérale s’est réuni mercredi et a déclaré qu’il continuerait de maintenir une politique de taux d’intérêt de zéro pour cent et les 120 milliards de dollars par mois d’achats d’assouplissement quantitatif.

S’il y a eu une surprise dans les annonces de la Fed, c’est que 13 des 18 membres du FOMC s’attendent à ce que les taux d’intérêt directeurs, connus sous le nom de taux des fonds fédéraux, ou les taux que les banques peuvent se facturer pour emprunter ou prêter des réserves excédentaires du jour au lendemain, augmenteront à la fin de 2023. Auparavant, la Fed avait déclaré que le taux des fonds fédéraux augmenterait en 2024, elle a donc un peu accéléré le calendrier par rapport à sa dernière rencontre en mars.

Le FOMC a également relevé les prévisions de croissance du PIB pour l’année à 7,0% contre 6,5% en mars. Et surtout, la Fed a relevé ses prévisions d’inflation à 3,4% contre 2,4%. Cela signifie donc que tant que l’inflation reste inférieure à 3,4%, nous n’avons pas à nous inquiéter.

Maintenant, nous avons eu beaucoup d’inflation des matières premières. Les prix de l’aluminium, de l’acier, du cuivre, du bois d’œuvre et du pétrole ont chuté.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 5% sur une base annualisée en mai, le plus en près de 13 ans, selon le Bureau of Labor Statistics. Les prix à la production ont bondi de 6,6 % en glissement annuel, ce qui représente la plus forte croissance jamais enregistrée depuis que le BLS a commencé à suivre les données en 2010.

Les prix de l’énergie, en particulier, déforment le tableau de l’inflation. Cela comprend la hausse de 1,1 % des prix à l’importation en mai, qui a marqué la septième hausse mensuelle consécutive des prix à l’importation.

Les prix du cuivre et du minerai de fer, par exemple, ont atteint des sommets historiques ces dernières semaines, tandis que le prix de référence mondial du pétrole a dépassé 70 $ le baril pour la première fois en deux ans au début du mois.

Mais en juin, la plupart de ces prix des matières premières sont plus bas. Le baromètre de l’industrie sidérurgique, l’indice NYSE Arca Steel, est plus élevé de 38 % cette année, mais a chuté de plus de 2,5 % hier. Les prix du cuivre, qui ont bondi de 67% au cours de l’année écoulée, sont tombés à leur plus bas niveau en deux mois aujourd’hui à la suite de l’annonce selon laquelle la Chine envisage de libérer des métaux industriels de ses stocks publics dans le but de maîtriser les pressions inflationnistes mondiales. Outre le cuivre, la Chine libérera des réserves d’aluminium, de zinc et d’autres métaux.

Les prix des matières premières sont toujours en hausse pour le trimestre, et les entreprises de ces secteurs auront des bénéfices solides pour le trimestre, mais il semble qu’ils aient atteint un sommet à court terme.

Et lorsque les chiffres de l’inflation seront publiés plus tard en juin et juillet, nous pouvons nous attendre à un certain soulagement. En d’autres termes, la Fed s’est bâtie beaucoup de crédibilité lorsqu’on a dit ces dernières semaines que l’inflation serait transitoire.

Ainsi, il semble que cet environnement de « boucle d’or » d’une Fed accommodante, et les solides bénéfices des entreprises se poursuivront. En fait, la saison des résultats du deuxième trimestre devrait représenter un pic de bénéfices. Selon FactSet, les bénéfices devraient augmenter de 61,5% en glissement annuel et les revenus devraient augmenter de 19,3% en glissement annuel.

Maintenant, Wall Street a réagi négativement aux nouvelles du FOMC mercredi, avec le S&P 500 en baisse de 0,5% et le NASDAQ en baisse de 0,2%.

Cependant, je ne suis pas concerné par le retrait. Mais la réalité est que le simple fait que la Fed ait avancé la date potentielle d’augmentation des taux d’intérêt n’a aucun impact sur les actions fondamentalement supérieures que je recommande. En d’autres termes, la réaction négative du marché a été une exagération grossière.

Ce que nous avons vu est essentiellement une bulle d’inflation se déplacer sur le marché, mais elle diminue, nous ne devrions donc pas nous en inquiéter.

L’argent circule dans le système et il ne sait pas où aller. Et quand toute la poussière sera retombée, le marché boursier semble être un endroit formidable.

L’essentiel : c’est le temps de verrouillage et de chargement pour mes actions fondamentalement supérieures.

Sincèrement,

Louis Navellier