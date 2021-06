Les actions partiellement payées de Reliance Industries sont remises en vente à Rs 1 570; réduire la remise sur les stocks entièrement libérés

in

Les actions partiellement payées de Reliance Industries ont été remises en bourse aujourd’hui et ont commencé à se négocier à Rs 1 570 par action. (Photo : REUTERS)

Les actions partiellement payées de Reliance Industries ont été remises en bourse aujourd’hui et ont commencé à se négocier à Rs 1 570 par action, après que les investisseurs ont payé le premier montant d’appel, dû le mois dernier. Le script se négocie désormais à un rabais de seulement 619 Rs par action par rapport aux actions entièrement libérées de Reliance Industries qui se négocient à 2 189 Rs pièce. Y compris le paiement partiel au moment de la souscription, les investisseurs ont désormais payé le montant du prix d’émission de Rs 1 257. La négociation des actions partiellement payées a été interrompue le mois dernier au prix de Rs 982 pièce. Depuis lors, le stock de RIL a grimpé de 14%.

