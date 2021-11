Les actions Paytm, Sapphire Foods, Zomato, Infosys, PNB Housing, Bharat Dynamics, Coal India en point de mire

Les analystes disent que Nifty s’est consolidé depuis le début de la série de novembre et devrait continuer de le faire à court terme également.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à plat avec un biais négatif à 17 877 sur la bourse de Singapour, suggérant un début tiède pour BSE Sensex et Nifty 50 le jour d’expiration hebdomadaire de F&O. Lors de la session précédente, BSE Sensex a perdu 314 points ou 0,52% pour terminer à 60 008 tandis que Nifty 50 était juste en dessous des 17 900 niveaux. Les analystes disent que Nifty s’est consolidé depuis le début de la série de novembre et devrait continuer de le faire à court terme également ; le support immédiat est vu à 17790. « Le support de tendance à moyen terme est vu à 17400 avec des objectifs placés aux niveaux de 18600-19000. L’informatique et les biens de consommation semblent attrayants aux niveaux actuels. Les métaux se situent à des niveaux de soutien de tendance critiques – attendez-vous à ce que la volatilité reste élevée », a déclaré Sahaj Agrawal, responsable de la recherche et des dérivés chez Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Paiement (One97 Communication) : L’action Patym fera son entrée en bourse le jeudi 18 novembre 2021. Le prix d’émission a été fixé à 2 150 Rs par action. Les analystes envisagent une liste tiède aujourd’hui.

Aliments saphir Inde : KFC et l’opérateur de Pizza Hut Sapphire Foods India inscriront leurs actions en bourse le 18 novembre 2021. Le prix d’émission a été fixé à 1 180 Rs par action.

IPO LIC : Étant donné que les soumissionnaires potentiels et d’autres parties prenantes doutent que le gouvernement soit en mesure de conclure l’offre publique initiale de Life Insurance Corporation (LIC) et la vente de l’entreprise de commercialisation de pétrole et de détaillant BPCL au cours de l’exercice en cours, étant donné le rythme prétendument lent des les processus pertinents, un haut responsable du gouvernement a maintenu mercredi leurs espoirs.

Charbon de l’Inde : L’engagement net zéro de l’Inde conformément aux engagements de la COP26 a fait un pas en avant avec un projet pilote de Coal India (CIL) révélant que le transport mécanisé du charbon (MCT) et le chargement via des usines de traitement du charbon (CHP) peuvent entraîner une réduction de 11 946 tonnes d’émissions de CO2 par an en plus de réduire les émissions d’autres polluants.

Infosys : Le leader des services informatiques, Infosys, a annoncé mercredi un nouveau programme, dans lequel il offrira à 500 demandeurs d’emploi la possibilité de suivre une formation diplômante en ligne entièrement numérique certifiée par Salesforce. Le programme vise à préparer les Américains aux carrières du 21e siècle dans le secteur de la technologie.

Zomato : Zomato UK, filiale en démission, a été dissoute à compter du 16 novembre 2021.

PNB Financement Logement : PNB Housing Finance a déclaré que le Securities Appellate Tribunal (SAT) lui avait permis de retirer son appel dans l’affaire liée à l’accord Carlyle de 4 000 crores de roupies.

Dynamique de Bharat : Bharat Dynamics a signé un contrat d’exportation avec Airbus Defence & Space, Espagne pour la fourniture de Counter Measures Dispensing System (CMDS).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.