Les actions pétrolières bénéficieront de la réouverture du commerce à Wall Street, selon Chris Wood ; Shell, Exxon, BP en point de mire

Le stratège des marchés mondiaux de Jefferies, Chris Wood, a choisi les actions pétrolières comme son commerce le plus privilégié à court terme alors que les actions cycliques continuent de se redresser à Wall Street. « À court terme, si la CRÉDIT et la peur devaient favoriser le plus un domaine du commerce cyclique, ce seraient les actions pétrolières », a déclaré le Global Head (stratégie actions) dans son bulletin hebdomadaire. Depuis le début de l’année, l’indice S&P Energy a augmenté de 41%, surperformant le S&P 500 qui a réussi à bondir de 14%. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté à mesure que les perspectives de demande de pétrole brut s’améliorent avec le déploiement de vaccins dans le monde entier.

Les actions pétrolières bien placées à court terme

Chris Wood a déclaré que le pétrole est le produit le plus adapté à la réouverture du commerce à mesure que le déploiement du vaccin se poursuit. Les prix du pétrole brut Brent ont franchi la barre des 70 $ mercredi matin alors que l’OPEP et ses alliés ont décidé de réduire les restrictions alors que les perspectives de la demande s’amélioraient avec des données macroéconomiques encourageantes d’économies telles que les États-Unis. “Une nouvelle hausse du prix du pétrole, à savoir 80 $ le baril ou plus, est également susceptible d’intensifier la peur de l’inflation qui a déjà commencé”, a ajouté Chris Wood.

S’en tenir au commerce cyclique des matières premières

Les matières premières ont bourdonné sur les marchés mondiaux, se remettant de leurs plus bas de 2020 alors que le monde se rapprochait de l’ancienne normale. Les prix de l’acier ont augmenté, contribuant à une reprise significative des stocks d’acier. “Le point de vue ici reste fermement que les investisseurs devraient s’en tenir au commerce procyclique des matières premières, en particulier de l’énergie”, a déclaré Chris Wood.

Bien que la Chine ait signalé qu’elle contrôle la flambée des prix des matières premières, Chris Wood reste catégorique. « Ceci malgré les récents efforts compréhensibles de Pékin pour faire baisser les prix des matières premières, et malgré les craintes qu’une reprise réussie de l’accord nucléaire Iran 2015 entraîne une augmentation de l’offre sur le marché mondial du pétrole. En effet, les deux préoccupations devraient être utilisées comme des opportunités d’ajouter à des positions comme les actions du cuivre et les actions du pétrole », a-t-il ajouté.

Suivi des performances du stock de pétrole

-Les actions d’Exxon Mobil Corporation ont augmenté de 46% cette année

-Malgré une certaine volatilité en cours de route, Royal Dutch Shell se négocie toujours 10 % plus haut depuis le début de l’année

-Chevron Corporation est en hausse de 26% jusqu’à présent en 2021

-BP Plc sur NYSE a bondi de 30% depuis le début de l’année

-United States Oil Fund, un ETF coté qui suit le pétrole brut WTI est en hausse de 43% en 2021

-Occidental Petroleum Corporation a enregistré 63% de retours depuis le début de l’année

