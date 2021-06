Les actions pharmaceutiques appartenant à Rakesh Jhunjhunwala pourraient voir des aubaines de vaccins contre le covid; ICICI Direct voit une hausse de 26%

Jubilant Pharmova a déclaré que le segment CDMO a un carnet de commandes visible et solide de Rs 3 600 crore à desservir au cours des trois prochaines années. (Photo : REUTERS)

Selon la société de courtage et de recherche ICICI Direct, Jubilant Pharmova, propriété de Rakesh Jhunjhunwala, pourrait bénéficier d’accords de fabrication sous contrat signés pour le traitement du covid et les vaccins. Au cours du trimestre précédent, la société a vu ses revenus du segment CDMO augmenter de 48% en glissement annuel pour atteindre 574 crores de roupies, même si la croissance globale des revenus était stable. Prévoyant une nouvelle croissance dans le segment CDMO, aidée par le traitement contre le covid et les vaccins, la société de courtage et de recherche nationale ICICI Direct a augmenté le prix cible de Jubilant Pharmova. Lundi, l’action était en baisse de 5%, s’échangeant à Rs 792 par action.

La décroissance radiopharma maintient la performance à plat

Jubilant Pharmova a vu son chiffre d’affaires reculer dans le segment radiopharmaceutique, en baisse de 23,5% sur un an. La direction de la société a déclaré que deux produits radiopharmaceutiques liés à l’analyse des poumons avaient été touchés en raison de la baisse des tests de diagnostic et de la fréquentation des patients au milieu de la pandémie de Covid-19. L’activité Allergie de l’entreprise est désormais revenue aux niveaux d’avant covid. Le segment des génériques a enregistré une croissance modérée en glissement annuel et une forte baisse séquentielle dans un contexte de baisse des ventes de Remdesivir et de pression sur les prix de quelques produits aux États-Unis. Dans l’ensemble, Jubilant Pharmova a signalé une baisse de 13,7% de son bénéfice net à Rs 183 crore.

Bien que la performance du trimestre ait été atténuée par la décroissance du segment Radiopharma, la direction s’attend à une reprise progressive de la division soutenue par un nouveau lancement cet exercice et une normalisation des activités de base. “À l’avenir, nous nous attendons à ce que la société affiche de meilleures performances de marge et revienne sur la voie de la croissance grâce à des mesures de rationalisation des coûts et à une forte visibilité du carnet de commandes dans le segment CDMO ainsi qu’à des partenariats pour les produits génériques”, a déclaré ICICI Direct. Les analystes d’ICICI Direct ont ajouté qu’un élément clé pour la société serait l’évolution des accords CDMO que la société a signés pour le traitement Covid et les candidats vaccins. Jubilant Pharmova a déclaré que le segment CDMO a un carnet de commandes visible et solide de Rs 3 600 crore à desservir au cours des trois prochaines années.

Potentiel de hausse énorme vu

ICICI Direct a un prix cible de 1 000 roupies par action sur Jubilant Pharmova, ce qui se traduit par une hausse de 26 % par rapport au prix actuel. Jubilant Pharmova comprend les activités Jubilant Pharma, Biosys et Therapeutics de Jubilant Life Sciences. La société a fusionné en Jubilant Ingrevia et Jubilant Pharmova en février de cette année. Le grand taureau Rakesh Jhunjhunwala détient une participation de 6,3% dans la société. La valeur actuelle de sa participation est proche de Rs 793 crore.

