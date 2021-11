Les actions pourraient atteindre de nouveaux sommets dans la semaine à venir – même si les données sur l’inflation peuvent être chaudes

Les actions pourraient viser de nouveaux sommets dans la semaine à venir, alors même que les investisseurs sont confrontés à de nouvelles données qui pourraient montrer la plus forte hausse d’une année sur l’autre de l’inflation à la consommation depuis plus de 30 ans.

Les actions ont atteint des niveaux record vendredi, après une semaine monumentale qui comprenait l’annonce de la Réserve fédérale qu’elle mettrait fin à ses achats d’obligations, le premier grand pas loin des mesures d’assouplissement qu’elle a mises en place pour lutter contre la pandémie.

Le S&P 500 a gagné 2% sur la semaine, atteignant un record de 4 697. Le Dow Jones, également à un nouveau sommet, a augmenté de 1,4% à 36 327, et le Nasdaq a bondi de 3% à un record de 15 971.

« Les principaux moteurs du marché, je pense, restent intacts – les bénéfices et les taux d’intérêt », a déclaré Leo Grohowski, directeur des investissements chez BNY Mellon Wealth Management. « Je pense que la Fed a donné au marché des actions ce qu’il recherchait… c’est-à-dire une prise de conscience de l’inflation sans réaction excessive à l’inflation. Pendant ce temps, nous sommes toujours en train de digérer ce qui a été une saison de bénéfices vraiment forte. »

La Fed prévoit de réduire complètement ses achats d’obligations de 120 milliards de dollars par mois d’ici le milieu de l’année prochaine. À ce stade, certains économistes s’attendent à ce que la banque centrale commence à augmenter les taux d’intérêt. Le président de la Fed, Jerome Powell, a assuré aux marchés que la banque centrale considère toujours l’inflation comme temporaire, mais que si elle s’avère plus chaude, la Fed agira.

« Je pense que les investisseurs sonnent clair pour le marché des actions ici, du moins à court terme, et il est difficile de discuter avec. Nous avons plus d’inquiétudes lorsque vous adoptez une vision à six mois », a déclaré David Donabedian, chef agent de placement de Gestion privée de patrimoine CIBC.

« La plus grande préoccupation est l’inflation que nous ne pensons pas transitoire », a-t-il ajouté. « Je rechercherais une hausse des taux presque immédiatement après la fin du processus de réduction, c’est-à-dire à la mi-2022. »

Donabedian a déclaré que l’inquiétude était qu’une inflation persistante pourrait forcer la Fed à augmenter ses taux d’intérêt plus tôt pour lutter contre la hausse des prix.

L’indice des prix à la production et l’indice des prix à la consommation sont publiés respectivement mardi et mercredi. Les économistes s’attendent à ce que les deux rapports restent élevés pour octobre. L’IPP global devrait augmenter de 0,6%, selon Dow Jones.

L’IPC devrait être l’impression post-pandémique la plus chaude à ce jour. L’inflation globale de l’IPC devrait augmenter de 0,6% ou 5,9% en glissement annuel, le rythme le plus rapide depuis décembre 1990. L’inflation sous-jacente, hors énergie et alimentation, devrait augmenter de 4,3% en glissement annuel.

« L’accélération des coûts de logement est étonnante, donc si vous comprenez cela, avec les augmentations des prix de l’énergie, nous pourrions voir une augmentation de 5,7% [headline gain] », a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton.

Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers, a déclaré que les marchés s’attendaient déjà à des taux d’inflation élevés.

« Les marchés ont actuellement une certaine vision en tunnel. L’argent facile continuera pendant un certain temps et même si la Fed nous a dit qu’elle ne remplissait pas le bol de punch, la fête va durer un certain temps », a-t-il déclaré. . « En ce moment, le chemin de moindre résistance est plus élevé. »

Les responsables de la Fed ne sont pas sur la même longueur d’onde

Les conférenciers des banques centrales seront également un moment fort de la semaine à venir, le président de la Fed, Jerome Powell, apparaissant à deux événements. Lundi, il participe à une conférence de la Fed sur le genre et l’économie. Il prend la parole mardi lors d’une conférence virtuelle sur la diversité et l’inclusion dans l’économie, la finance et la banque centrale, co-organisée par la Réserve fédérale, la Banque du Canada, la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne.

De nombreux autres responsables de la Fed prennent également la parole, notamment le vice-président de la Fed, Richard Clarida, le président de la Fed de New York, John Williams, et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly.

Donabedian de la CIBC a déclaré que le groupe de conférenciers pourrait être important et qu’il sera essentiel d’écouter les nuances de leurs points de vue sur la hausse des prix. « Vous obtenez des rebondissements différents sur l’inflation. Bien que cela ne ressemble pas du tout à une querelle du FOMC, il semblera que les membres ne sont pas sur la même longueur d’onde sur l’inflation », a-t-il déclaré.

Les investisseurs surveilleront également le Congrès pour tout progrès sur le plan de dépenses Biden, qui rencontre l’opposition au Sénat.

« Il semble que nous allons obtenir une sorte de vote à la Chambre sur les deux grands paquets fiscaux », a déclaré Donabedian. Il a dit qu’il s’attend à ce que la Chambre adopte les deux et que le projet de loi sur les infrastructures devrait être promulgué.

« Cela laisse ouvert la question de savoir si le Sénat va vouloir apporter des changements majeurs au projet de loi sur les dépenses sociales, et il y a une chance que cela échoue », a-t-il déclaré, notant qu’il avait moins de 50% de chances d’échouer.

La saison des résultats tire à sa fin, mais il y a encore un certain nombre de rapports dans la semaine à venir, dont The Walt Disney Company mercredi.

Calendrier de la semaine à venir

Lundi

Gains: Softbank, Virgin Galactic, Zynga, PayPal, Trip Advisor, AMC Entertainment, Cabot, Lemonade, Marriott Vacations, US Foods, Roblox, Tencent Music

9h00 Vice-président de la Fed Richard H. Clarida

10 h 00 Le président de la Fed de Boston, Kenneth Montgomery

10 h 30 Le président de la Fed, Jerome Powell, lors d’une conférence sur le genre et l’économie, organisée par la Fed

10h55, le président de la Fed de New York, John Williams

12 h 00 Gouverneur de la Fed Michelle Bowman

12 h 00 Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker

13h50, le président de la Fed de Chicago, Charles Evans

14 h 00 Sondage auprès des agents de crédit principaux

Mardi

Gains: DR Horton, Coinbase, Palantir, Aurora Cannabis, Bayer, Krispy Kreme, DoorDash, Cardinal Health, BioNTech, Poshmark, Unity Software

6 h 00 Sondage NFIB

7 h 50 Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard

8h30 PPI

9 h 00 Le président de la Fed Powell lors d’une conférence sur la diversité et l’inclusion dans l’économie, la finance et la banque centrale, co-organisée par le Federal Reserve Board, la Banque du Canada, la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne

11h35, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly

13h30, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari

Mercredi

Gains: Walt Disney, Beyond Meat, Adidas, Wendy’s, Bumble, Energizer, Beazer Homes, Allianz, Tencent Holdings, Affirm Holdings, Frontier Group, Kinross Gold

8h30 Premières inscriptions au chômage

8h30 IPC

10h00 Commerce de gros

14h00 Budget fédéral

jeudi

Gains: Brookfield Asset Management, Siemens, Tapestry, Burberry, Lordstown Motors, Edgewell Personal Care

Journée des anciens combattants

Marché obligataire fermé

vendredi

Gains: AstraZeneca

10h00 Sentiment des consommateurs

10h00 SOUS-TÊTES

12h10 John Williams de la Fed de New York