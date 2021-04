Les actions préférées de Rakesh Jhunjhunwala progressent alors que le moral des consommateurs s’améliore et que la croissance des affaires se poursuit

L’as investisseur, avec sa femme, détient une participation de 5,32% dans la société.

Le cours de l’action Titan a bondi mercredi pour atteindre un sommet de Rs 1 561 par action après que la société a informé la bourse qu’elle continuait de connaître une forte croissance au trimestre précédent. Titan a déclaré que les affaires étaient fermes alors que le sentiment des consommateurs se renforçait et que l’impact de la pandémie de coronavirus continuait de s’estomper. Le cours de l’action était en hausse de 2% plus tôt dans la journée avant d’être témoin d’une réservation de bénéfices et d’une baisse par rapport aux sommets. Titan est souvent présenté comme l’action préférée des investisseurs as de Rakesh Jhunjhunwala. L’as investisseur, avec sa femme, détient une participation de 5,32% dans la société.

Aidé par la base basse de mars 2020, la croissance des revenus de Titan a été enregistrée à 60% sur une base annuelle. «La société a continué à être témoin d’une forte dynamique commerciale alors que l’impact du COVID sur les sentiments des consommateurs semblait s’estomper au début du trimestre. Après avoir enregistré le meilleur chiffre d’affaires de son histoire au T3, qui était une saison festive, la société a de nouveau enregistré des revenus très solides au T4 », indique la mise à jour trimestrielle.

Une forte baisse des prix de l’or au cours du trimestre de janvier à mars a encore favorisé la demande des consommateurs pour le segment des bijoux qui a connu une forte dynamique des ventes. Titan a ajouté que les commandes Business to Business (B2B) représentaient 10% de la croissance du trimestre. La croissance globale des revenus a été de 70% sur une base annuelle. La demande était forte de la part des villes métropolitaines et non métropolitaines. La forte dynamique commerciale a permis à la société d’ajouter 26 nouveaux magasins Tanishq au cours de l’exercice précédent.

La division des montres et des produits portables de Titan a enregistré un taux de récupération de près de 90% pour les deux premiers mois du trimestre et a enregistré un chiffre d’affaires stable au cours du trimestre sous revue par rapport à l’année dernière. La division Eyewear de Titan a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 20% au cours du trimestre de mars.

Les activités mondiales se redressaient également avec les segments domestiques, sa boutique de Dubaï dépassant les attentes internes. Après un an de réductions de salaire, le salaire de la haute direction de Titan a été entièrement rétabli au cours du dernier trimestre.

Rakesh Jhunjhunwala possède 3,75 crores d’actions de Titan Company Ltd tandis que son épouse Rekha Jhunjhunwala possède 96,6 actions lakh, selon le site de la bourse. Au plus haut actuel de Rs 1 561 par action, la valeur de la participation détenue par les Jhunjhuwnala s’élevait à Rs 7 363 crore.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.