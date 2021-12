Les actions présentent un cadeau d’adieu mémorable en 2021 ; les investisseurs deviennent plus riches de près de Rs 78 lakh cr

L’indice de référence de l’ESB s’est établi à 58 253,82, soit un gain de 459,50 points ou 0,80% le dernier jour de bourse de 2021 vendredi.

Les investisseurs en actions ont récolté de belles récompenses en 2021 alors que leur richesse a augmenté de près de Rs 78 lakh crore à force de rallyes impressionnants du marché malgré les chocs pandémiques.

Au cours de ce qui s’est avéré être une année historique, les indices boursiers indiens ont franchi plusieurs étapes et alors que les rideaux tombaient le dernier jour de bourse de 2021, le Sensex à 30 actions a réalisé un gain annuel de 10 502,49 points ou 21,99 pour cent.

Le Sensex a dépassé les niveaux mémorables de 50 000 et 62 000 cette année alors qu’il maintenait l’élan après le crash déclenché par la pandémie en mars 2020.

Pendant toute l’année 2021, l’indice clé a réalisé des gains mensuels en neuf mois et a clôturé avec des pertes en seulement trois mois de l’année.

Le mois d’août s’est avéré le plus fructueux, l’indice de référence ayant enregistré des gains gigantesques, bondissant de 4 965,55 points ou 9,44%. L’indice a atteint son plus haut historique de 62 245,43 le 19 octobre.

La capitalisation boursière des sociétés cotées à l’ESB a augmenté d’un crore de Rs 77,96,692,95 pour atteindre 2,66,00,211,55 crore de Rs cette année. La capitalisation boursière, qui indique la richesse notionnelle des investisseurs, a atteint un record de Rs 2,74,69,606.93 crore le 18 octobre.

Et ces exploits sont d’autant plus significatifs dans un contexte où le monde continue de lutter contre les incertitudes causées par la pandémie de coronavirus.

« Quelle année 2021 a été… Le monde s’est remis de la pandémie de COVID mais a été confronté à une autre vague de virus qui s’est propagé en mars. Cependant, le Nifty résilient a continué à augmenter tout au long de l’année jusqu’en octobre, puis a connu une correction décente.

« À l’échelle mondiale et en Inde, le ratio capitalisation boursière/PIB a atteint un niveau record en raison d’importants flux de liquidités, de taux d’intérêt bas, de l’attente d’un retour rapide à la normale et des faibles rendements des autres classes d’actifs », Dhiraj Relli, directeur général et PDG de HDFC Securities, a déclaré.

Reliance Industries Limited est l’entreprise la plus valorisée du pays avec une évaluation boursière de Rs 16 01 382,07 crore, suivie par Tata Consultancy Services (13 82 280,01 Rs), HDFC Bank (8 20 164,27 Rs), Infosys (7 94 714,60 Rs) ) et Hindustan Unilever Limited (Rs 5,54,444,80 crore) dans le top cinq.

Les marchés ont subi une certaine correction vers la fin de l’année alors que l’indice de référence de l’ESB a baissé de plus de 6 % par rapport au sommet record d’octobre sur fond de valorisations élevées et de la peur d’Omicron.

« Alors que la menace d’Omicron et les inquiétudes concernant le retrait des liquidités ont entraîné une pression à la baisse sur les marchés à court terme, la dynamique des bénéfices a été forte et a fourni une protection à la baisse, maintenant ainsi la fourchette des marchés limitée au cours des dernières semaines », Hemant Kanawala, responsable des actions chez Kotak Mahindra Life Insurance Co Ltd, a déclaré.

Un certain nombre d’offres publiques initiales du conseil principal au cours de l’année, dont beaucoup ont reçu de nombreux abonnements de la part de Devyani International et de Nazara Technologies, ont également contribué à l’optimisme général du marché.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail) chez Kotak Securities, a déclaré : « 2021 a été une année mouvementée pour les marchés boursiers et diverses autres classes d’actifs. Le marché était extrêmement préoccupé par l’impact potentiel de la deuxième vague de COVID, cependant, il s’est avéré moins défavorable pour l’Inde par rapport aux marchés développés ».

Le Sensex a gagné 15,7% en 2020. La capitalisation boursière des entreprises cotées à l’ESB avait augmenté de Rs 32.49.689.56 crore pour atteindre Rs 1.88.03.518,60 crore en 2020.

« Une pandémie catastrophique s’est transformée en un gain sans précédent pour le marché boursier mondial grâce à un soutien budgétaire et monétaire illimité.

« Au niveau national, il a été soutenu par le plus gros investissement jamais réalisé par des investisseurs particuliers. Les réformes entreprises par le gouvernement central ont amélioré les perspectives économiques nationales malgré le ralentissement de l’économie mondiale », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

