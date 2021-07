Les actions PSU deviennent des créateurs de valeur après une décennie de sous-performance ; Edelweiss parie sur ces actions

Les PSU, à l’exception des banques, pourraient également obtenir un avantage pour opérer dans des secteurs oligopolistiques. (Photo : REUTERS)

Les sociétés cotées du secteur public pourraient maintenant tourner la page, après une décennie de sous-performance, pour devenir des opportunités d’investissement attrayantes. La société de courtage et de recherche nationale Edelweiss estime qu’à mesure que l’environnement devient reflationniste et que les valorisations restent décotées, le sort des actions PSU pourrait changer. “Les PSU ont été des pièges de valeur dans les années 2010 (stables depuis une décennie) contrairement aux créateurs de valeur dans les années 2000 (10x en 10 ans)”, a déclaré Edelweiss Securities dans une note. Les actions de PSU ont sous-performé au cours de la décennie précédente en raison de l’augmentation de la dette et de la politique budgétaire procyclique du gouvernement.

Qu’est-ce qui change pour les actions PSU ?

S’éloigner de la tendance déflationniste pourrait profiter aux actions PSU. « Avec la reprise des prix des matières premières qui s’étend maintenant aux prix du pétrole et à la reprise de la demande en cours, cela augure bien pour la rentabilité des PSU et la performance des actions. Historiquement, lors de la hausse des prix des matières premières, les actions PSU ont généré des rendements très solides, leurs bénéfices ayant tendance à faire mieux que ceux de Nifty », ont-ils déclaré. En outre, selon Edelweiss, les dépenses d’investissement des sociétés de blocs d’alimentation pourraient avoir un pic. Les travaux d’immobilisations en cours (en % du bloc brut) semblent avoir atteint un pic et ont maintenant tendance à baisser, suggérant que de nombreux actifs sont désormais mis en production. « Avec le pic du cycle d’investissement et l’amélioration des flux de trésorerie, il existe un potentiel de désendettement important pour les investisseurs en actions. Ainsi, les PSU présentent un potentiel de levier opérationnel et financier important pour tirer parti de l’évolution de l’environnement macroéconomique », ont-ils ajouté.

Les PSU, à l’exception des banques, pourraient également obtenir un avantage pour opérer dans des secteurs oligopolistiques. Dans la plupart des secteurs (ex-banques), leurs parts de marché élevées sont restées globalement intactes. Par conséquent, un environnement changeant peut rapidement conduire à un rebond de ces franchises », indique la note. Les PSU détiennent 83 % de parts de marché dans le secteur du charbon, 88 % dans la vente au détail de carburant, 40 % dans le transport d’électricité et 75 % dans l’exploration pétrolière.

Pour couronner le tout, toutes les actions PSU sont disponibles à des valorisations attrayantes. Actuellement, les PSU (ex-financières) se négocient avec une remise record de 60 % par rapport à Nifty. Edelweiss a souligné en 2011 qu’ils se négociaient à une légère prime. “Bien que nous soyons loin du dynamisme du cycle économique observé en 2011, nous pensons qu’une décote aussi importante pour les franchises solides (comme la plupart sont présentes dans les industries oligopolistiques) est injustifiée”, a déclaré Edelweiss.

Thèmes investissables

Edelweiss a classé les PSU en trois catégories ; les histoires structurelles, les cycliques et l’amélioration du bilan. Parmi les histoires structurelles, la société de courtage pense que les sociétés de distribution de gaz de ville dotées d’un pouvoir de tarification et d’une concurrence limitée pourraient en bénéficier à l’avenir. Parallèlement à cela, Container Corporation est également considérée comme une histoire structurelle. « En Inde, la part du fret ferroviaire est nettement inférieure à celle des routes, l’un des goulots d’étranglement pour la fabrication. Cependant, les choses sont susceptibles de changer sur ce front avec la mise en service du Western Dedicated Freight Corridor (DFC) », ont-ils ajouté.

Dans l’espace cyclique, les sociétés de commercialisation de pétrole devraient bénéficier de fortes marges de raffinage et de commercialisation. Ils ont ajouté que les marges commerciales sont actuellement en hausse structurelle et que les niveaux élevés actuels devraient se maintenir. D’autres entreprises pétrolières et gazières en amont telles que GAIL et ONGC – les deux cycliques profondes sont censées offrir de la valeur aux prix actuels.

Misant sur l’amélioration des bilans, Edelweiss Securities a choisi les services publics comme le moyen le moins cher de jouer la reprise industrielle. Les banques ont également fait la coupe dans ce thème car les analystes s’attendent à ce qu’un cycle d’entreprise tournant profite aux banques PSU avec leurs solides tampons.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.