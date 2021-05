Les actions rebondissent alors que les responsables de la Fed apaisent les craintes d’inflation, pour l’instant

Les actions américaines chutent sur fond de données défavorables

Les actions japonaises ont mené un rebond sur les marchés asiatiques vendredi, s’appuyant sur l’avance des investisseurs de Wall Street qui ont acheté des actions qui bénéficieraient le plus d’une reprise économique.

Le rallye a interrompu une déroute de trois jours pour les actions dans le monde, car la nervosité du marché face à l’accélération de l’inflation américaine a été apaisée par les responsables de la Réserve fédérale réitérant que les pressions sur les prix résultant de la réouverture de l’économie seraient transitoires.

Le Nikkei de Tokyo (.N225) a bondi de 2,2%, tandis que l’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a progressé de 0,8%,

Les blue chips chinois (.CSI300) ont augmenté de 1,7%, tandis que l’indice de référence de l’Australie a progressé de 0,8%.

«Les actions américaines ont augmenté, il y a donc un peu de soulagement en Asie», a déclaré Frank Benzimra, responsable de la stratégie actions Asie chez Société Générale à Hong Kong.

Cependant, «nous allons certainement avoir une certaine volatilité à court terme», alors que les marchés réagissent à l’IPC et à d’autres indicateurs économiques pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire américaine.

La Fed pourrait ouvrir la discussion sur la réduction de ses achats d’actifs dès la réunion politique du mois prochain, a-t-il déclaré.

Les données de mercredi ont montré que les prix à la consommation annuels aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue depuis plus d’une décennie, ce qui a incité les marchés à parier sur un resserrement politique plus précoce et à faire chuter les marchés boursiers.

Cependant, le réconfort des responsables de la Fed quant à la nature transitoire de l’inflation a pour l’instant endigué la liquidation des actions.

Parmi les orateurs de la Fed du jour au lendemain, le gouverneur Christopher Waller a signalé que les taux n’augmenteraient pas tant que les décideurs ne verront pas l’inflation au-dessus de l’objectif pendant une longue période ou une inflation excessivement élevée.

«L’inflation, semble-t-il, importe moins aujourd’hui qu’hier», a écrit Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne, dans une note aux clients.

«La foule des achats à la baisse était en force», suggérant que les ventes récentes étaient «un recul dans un marché haussier», a-t-il déclaré.

Les contrats à terme sur S&P 500 ont indiqué des gains supplémentaires de 0,4% à la réouverture du marché, après un rallye de 1,2% de l’indice (.SPX) jeudi. Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a terminé la journée en hausse de 1,3% et le Nasdaq Composite (.IXIC) a progressé de 0,7%.

Le rallye a été mené par les actions de sociétés à petite capitalisation (.RUT), de fabricants de puces (.SOX) et de fournisseurs de transport (.DJT) – des entreprises qui devraient gagner à la sortie des États-Unis de la récession induite par la pandémie.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans de référence, qui avaient grimpé de 7 points de base après l’impression de l’IPC de mercredi lors de la plus forte hausse quotidienne en deux mois, ont chuté de près de 4 points de base du jour au lendemain et se sont encore détendus dans le commerce asiatique à 1,6539%.

La devise américaine était stable contre un panier de ses principaux pairs, l’indice du dollar se consolidant autour du niveau de 90,70 pour un deuxième jour vendredi, après le bond de 0,6% de mercredi.

L’or s’échangeait à environ 1 822 $ l’once à la fin de la semaine, en grande partie inchangé par rapport à la veille, lorsqu’il a récupéré certaines des pertes de mercredi.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin est remonté à un peu moins de 50000 dollars vendredi, après avoir plongé à un minimum de 45700 dollars en 2-1 / 2 mois lors de la session précédente lorsqu’un rapport médiatique sur une enquête réglementaire sur l’échange de crypto Binance a ajouté à la pression de Tesla Inc (TSLA .O) Le chef Elon Musk revient sur sa position d’accepter la monnaie numérique.

Un dogecoin rival beaucoup plus petit a bondi de 20% à 0,52 USD après que Musk a déclaré sur Twitter qu’il était impliqué dans des travaux visant à améliorer l’efficacité des transactions du jeton.

Les prix du pétrole sont restés modérés après une baisse jeudi, interrompant un récent rallye alors que les investisseurs se concentraient sur la crise des coronavirus en Inde et que le principal réseau de pipelines de carburant américain a repris ses activités après avoir été fermé en raison d’une cyberattaque.

Le brut Brent a reculé de 0,4% à 66,79 $ le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate a glissé de 0,3% à 63,62 $ le baril.