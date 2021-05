Les actions rebondissent sur la réouverture des espoirs, tendance à la baisse de Covid-19

Les gens passent devant le bâtiment de la Bourse de Bombay (BSE) à Mumbai, Inde

Selon les observateurs du marché, d’autres facteurs tels que les attentes d’une nouvelle relance ainsi que de bons résultats trimestriels pousseront davantage les indices clés à la hausse.

«La levée partielle du verrouillage suscitera l’espoir d’une reprise rapide des activités économiques à travers le pays, bien que progressivement. La deuxième vague Covid semble toucher à sa fin au cours des deux prochaines semaines. Cette attente a renforcé les sentiments sur les marchés boursiers », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail chez HDFC Securities.

«L’espoir d’une nouvelle relance, les données PMI encourageantes du monde entier et certains points positifs dans les résultats du quatrième trimestre ont également aidé les actions à poursuivre leur tendance haussière. Tout cela pourrait aider Nifty à gagner encore plus dans la semaine à venir et probablement atteindre un nouveau sommet au cours des prochaines semaines. “

La semaine dernière, les actions nationales ont enregistré de solides rendements, grâce à des achats généralisés dans tous les secteurs.

Dans le commerce hebdomadaire qui vient de se terminer, les bénéfices des entreprises meilleurs que prévu et les indices mondiaux positifs ont stimulé les sentiments.

Par conséquent, le NSE Nifty50 a augmenté de 3,4% sur la semaine, de même, le S&P BSE Sensex a gagné 3,7%.

Néanmoins, une forte vente des actifs cryptographiques a plafonné les gains.

«Le marché boursier a clôturé sur une note plus forte avec une amélioration continue du nombre de nouveaux cas et de reprises, ce qui indique clairement que la pandémie atteint probablement son apogée, et nous pourrions voir l’économie sortir du verrouillage plus tôt que prévu». a déclaré Joseph Thomas, directeur de la recherche, Emkay Wealth Management.

«La saison des résultats plus ou moins optimiste a également donné aux marchés suffisamment de raisons pour se rassurer sur l’avenir.»

Selon Siddhartha Khemka, Head – Retail Research, Motilal Oswal Financial Services: «La structure globale du marché reste positive dans une perspective à long terme.»

«La relance économique mondiale, le risque de reprise de l’inflation et de développement sur le front de Covid-19 au niveau national décideraient de la direction du marché à suivre.»

Récemment, le nombre de nouvelles infections à Covid-19 a diminué, tandis que le taux de guérison s’est accéléré.

Les investisseurs estiment que cette tendance conduira à une levée progressive des verrouillages régionaux.

En outre, on s’attend à ce qu’une augmentation de l’offre de vaccins dans les prochains jours accélère le processus de relance.

En outre, Vinod Nair, responsable de la recherche sur les services financiers de Geojit, déclare: «L’entrée de nouveaux vaccins sur le marché, qui atténuera la pénurie d’approvisionnement et une baisse constante des nouveaux cas de covid, sont des facteurs qui renforcent la confiance des investisseurs dans le marché.»

«Par conséquent, le marché continuera à se concentrer sur les chiffres de covid pour pomper plus d’optimisme sur le marché en raison d’une semaine relativement calme pour les données économiques.»