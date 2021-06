Les actions RIL chutent de 6% en une semaine ; Les analystes de Macquarie maintiennent une note de “sous-performance”, voient une baisse de 35%

in

Le cours de l’action Reliance Industries Ltd (RIL) de Mukesh Ambani continue de se négocier dans le rouge, en baisse de plus de 6% depuis lundi dernier. (Photo : REUTERS)

Le cours de l’action Reliance Industries Ltd (RIL) de Mukesh Ambani continue de se négocier dans le rouge, en baisse de plus de 6% depuis lundi dernier. La plus grande entreprise privée du pays, en termes de capitalisation boursière, n’a pas réussi à impressionner les investisseurs avec des dépenses en capital massives de 75 000 crores de roupies pour la nouvelle entreprise énergétique. Avec le retard de l’action sur les bourses, la société de courtage mondiale Macquarie Group a réitéré sa note de “sous-performance” sur l’action avec un prix cible sur 12 mois de 1 350 Rs pièce, ce qui se traduit par un potentiel de baisse de 35% par rapport au prix actuel du marché. Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action RIL a gagné 5,8%, tandis que le Nifty 50 a augmenté de 13%.

À retenir de l’Assemblée générale annuelle

JIO/Services numériques : Les analystes de Macquarie pensent que le lancement de JioPhone Next était conforme aux attentes. “Nous supposons que JIO donne la priorité au partage des abonnés par rapport à la qualité ARPU / client et passe à 500 millions d’utilisateurs d’ici la fin de l’exercice 23”, ont-ils déclaré. Les abonnés JioPhone Next arrivent à un ARPU implicite de Rs 83/mois. L’augmentation du nombre de clients diluera l’ARPU actuel rapporté de Rs 138/mois d’environ 10%, selon le rapport.

Vendre au détail: Avec l’expansion du marché de détail indien, les analystes de Macquarie estiment que le chiffre d’affaires net de Reliance Retail passera de 11 milliards de dollars à 18-25-50 milliards de dollars au cours des FY23-25-30, et que l’EBITDA sera multiplié par 3 en 5 ans. À l’issue de la transaction Future Retail, Macquarie voit le chiffre d’affaires du segment augmenter de 27 %.

Huile à produit chimique : Bien que Mukesh Ambani ait déclaré que l’accord avec Saudi Aramco progressait, Macquarie souligne que la vente de la participation était évaluée à 75 milliards de dollars dans un environnement de marge en aval haussier. Cela pourrait diminuer en raison des changements post-2019.

Préoccupations du FCF

Reliance Industries n’a pas réussi à maintenir sa génération de cash-flow libre au cours des 15 dernières années, selon le rapport. “Nous avons augmenté nos perspectives d’investissement de 20% à ~12 milliards de dollars/pa, ~50% au-dessus du consensus actuel. Sur nos prévisions, le RIL reste FCF négatif dans un avenir prévisible », ont-ils ajouté. Reliance Industries prévoit d’investir une somme massive de Rs 75 000 crore (10 milliards de dollars) en dépenses d’investissement.

Les analystes ont également souligné que le capital supplémentaire utilisé par Reliance Industries s’oriente vers l’énergie (bien que verte) par rapport au positionnement d’une entreprise numérique nouvelle génération orientée vers les consommateurs dans Jio et la vente au détail.

Perspectives

Les perspectives à court terme de Reliance Industries sont positives, aidées par l’amélioration cyclique des marges du raffinage et de la chimie. Macquaries reste 25 % inférieur aux estimations consensuelles sur les bénéfices en raison d’une reprise plus faible des marges de raffinage et de produits chimiques de Reliance, du ralentissement du rythme des hausses de l’ARPU, entre autres préoccupations.

“Avec nos estimations ~ 25% inférieures au consensus et le cours de l’action RIL proche de notre scénario haussier fondamental, nous maintenons une recommandation de sous-performance”, indique le rapport. Le groupe Macquarie a une cote « Underperform » sur le RIL depuis mai de l’année dernière.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.