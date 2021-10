Les actions SBI, Vodafone Idea, Sterlite Power, Coal India, HUL, Nestlé, Tata Steel en bref

Les analystes techniques disent qu’après une forte remontée sur les graphiques quotidiens la semaine dernière, le Nifty 50 a formé une sorte de formation Doji Star qui suggère une situation de surachat temporaire, mais la tendance à court terme semble toujours positive.

Les indices de référence des marchés boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 devaient à nouveau ouvrir à de nouveaux sommets mardi, après un rallye de 7 jours. Lors de la session précédente, les indices principaux ont enregistré des sommets de clôture record. S&P BSE Sensex a enregistré 459 points ou 0,75% de plus à 61 765, tandis que NSE Nifty 50 a ajouté 138 points ou 0,76% pour clôturer à 18 477. Les analystes techniques disent qu’après une forte remontée sur les graphiques quotidiens la semaine dernière, le Nifty 50 a formé une sorte de formation Doji Star qui suggère une situation de surachat temporaire, mais la tendance à court terme semble toujours positive. « Nous sommes d’avis qu’en raison de la formation de surachat, les taureaux peuvent adopter une position prudente près du niveau de résistance de 18600-18650. Pour les day traders, 18400 pourrait être le niveau de décision de tendance. Au-dessus du même niveau, la formation de tendance haussière se poursuivra jusqu’aux niveaux de 18600-18650. D’un autre côté, en dessous de 18400, une vente technique jusqu’à 18350-18275 n’est pas exclue », Shrikant Chouhan, Head of Equity Research (Retail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Banque Nationale de l’Inde: La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a imposé lundi une amende de 1 crore de Rs au plus grand prêteur du pays, la State Bank of India (SBI) et une amende de 1,95 crore de Rs à la Standard Chartered Bank pour violation de diverses directives. Dans un autre développement, SBI a levé Rs 6 000 crore en émettant des obligations conformes à Bâle III. En juin, la banque avait reçu l’approbation de son conseil central pour lever de nouveaux capitaux supplémentaires de niveau 1 (AT 1) jusqu’à Rs 14 000 crore.

Idée Vodafone : L’opérateur de télécommunications Vodafone Idea (VIL) et le monde intelligent et l’entreprise de communication du conglomérat d’ingénierie et de construction Larsen et Toubro (L&T) se sont associés pour un projet pilote visant à tester des solutions de ville intelligente basées sur la 5G, selon un communiqué. Cela fait partie des essais 5G en cours sur le spectre alloué par le gouvernement.

Puissance Sterlite : Sterlite Power a annoncé lundi avoir mis en sac le projet de transport d’électricité inter-États Nangalbibra-Bongaigaon d’une valeur de Rs 324 crore. Rs 324 crore par le biais d’un appel d’offres basé sur les tarifs (TBCB) en raison de son émergence en tant que soumissionnaire L1 », a déclaré un communiqué de la société.

Charbon de l’Inde : Les approvisionnements croissants de Coal India (CIL) au secteur de l’électricité ont commencé à constituer des stocks aux têtes d’usine et devraient passer à 8 jours autour de Diwali. Cela sortirait les centrales, dépendantes des approvisionnements du CIL, d’une situation de stock critique. L’augmentation de l’offre a également eu un impact sur le marché de l’électricité, ramenant les prix moyens au comptant de l’électricité à 3,76 l’unité contre 14 l’unité il y a une semaine.

Résultats du 2e trimestre aujourd’hui : Sociétés cotées à l’ESB Hindustan Unilever Ltd (HUL), Nestlé India, ICICI Pru Life Insurance, L&T Technology Services, ACC, ICICI Securities, Navin Fluorine International, DCM Shriram, Jubilant Ingrevia, Tata Steel BSL, Sonata Software et Network 18 Media & Investment, entre autres, devrait annoncer aujourd’hui ses résultats du deuxième trimestre.

