Les actions se dirigent vers un octobre orageux, le dollar défie la mauvaise humeur

Les actions européennes ont atteint leur plus bas niveau de deux mois vendredi après des baisses en Asie et à Wall Street, les données d’inflation de la zone euro devant atteindre un plus haut depuis 13 ans pour aggraver les craintes des investisseurs concernant la flambée des prix combinée à une croissance saccadée.

Le premier jour d’octobre, le mois de certaines des déroutes boursières les plus tristement célèbres de l’histoire, l’indice STOXX (.STOXX) de 600 sociétés a chuté de 0,9%, atteignant son niveau le plus bas depuis la mi-juillet.

La jauge des actions du MSCI à travers le monde (.MIWD00000PUS) a perdu 0,4%, les contrats à terme sur actions américaines pointant vers de nouvelles baisses.

Avec des chiffres de croissance économique stellaires maintenant dans le rétroviseur, les marchés semblaient moche en octobre, a déclaré Michael Hewson, analyste en chef des marchés chez CMC Markets.

Les données du jour au lendemain ont montré que l’activité manufacturière en Asie a globalement stagné en septembre, les signes de ralentissement de la croissance chinoise ayant pesé sur les économies de la région.

“On a le sentiment qu’avec la réputation d’octobre, les inquiétudes concernant la flambée des prix de l’énergie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les inquiétudes concernant l’inflation et les pénuries d’électricité, octobre pourrait être une affaire assez venteuse”, a déclaré Hewson.

Les estimations flash de l’inflation globale de la zone euro sont attendues à 09h00 GMT, UniCredit s’attendant à une hausse en glissement annuel à 3,3%, ce qui serait son plus haut niveau depuis 2008.

“Nous prévoyons que l’inflation globale culminera en novembre à près de 4%”, ont déclaré les analystes d’UniCredit dans une note.

LE DOLLAR DÉFAIT L’HUMEUR

Les contrats à terme sur actions américaines ont indiqué une baisse de 0,60% pour le S&P 500, après une baisse de 1,19 % de l’indice du jour au lendemain (.SPX) qui a ponctué son pire mois depuis mars de l’année dernière.

Le dollar, cependant, a commencé le dernier trimestre de 2021 près de ses plus hauts niveaux de l’année, et se dirigeait vers sa meilleure semaine depuis juin alors que les marchés des changes se préparaient à une hausse des taux d’intérêt américains avant ceux de leurs principaux pairs.

L’indice du dollar, qui mesure la devise par rapport à six principaux rivaux, était en retrait du plus haut d’un an de jeudi à 94,504, changeant de mains pour la dernière fois à 94,287. Pendant ce temps, le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans était de 1,5013 %.

En Asie, le Nikkei japonais (.N225) a chuté de 2,3% au plus bas niveau depuis le 3 septembre. Un indice MSCI des actions de l’Asie-Pacifique (.MIAP00000PUS) a glissé de 1,22% à son plus bas depuis le 24 août.

Les marchés chinois sont fermés une semaine à partir du vendredi pour les vacances de la Golden Week.

Le débat sur la question de savoir si la hausse de l’inflation associée à une croissance plus inégale était une recette pour la stagflation s’est poursuivi.

“On peut se demander s’il s’agit vraiment d’une stagflation ou non, mais l’ensemble du contexte croissance-inflation semble avoir basculé vers un contexte moins favorable”, a déclaré Rob Carnell, responsable de la recherche Asie-Pacifique chez ING à Singapour.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la résolution de la “tension” entre une inflation élevée et un chômage élevé était le problème le plus urgent de la Fed, reconnaissant un conflit potentiel entre les deux objectifs de la banque centrale américaine de prix stables et de plein emploi.

Les derniers indices sur la trajectoire de normalisation de la politique de la Fed viennent des données des dépenses personnelles américaines et du déflateur de la consommation de base plus tard dans la journée.

Les prix du brut ont continué de baisser après que le Brent ait dépassé 80 $ le baril plus tôt dans la semaine pour la première fois en trois ans.

Les contrats à terme sur le brut Brent ont glissé de 0,5% par rapport à jeudi à 77,92 $, tandis que les contrats à terme sur le brut américain ont chuté de 0,6% à 74,57 $.

L’or, bien qu’il soit traditionnellement une couverture contre l’inflation et une valeur refuge, a reculé de 0,26 % à 1 752 $ l’once, après la hausse de 1,77 % de jeudi, la plus forte depuis mars.