Les actions se méfient de l’inflation aux États-Unis, la reprise des graphiques Bitcoin battue

Bitcoin

Les actions ont eu du mal à prendre de l’élan lundi alors que les investisseurs attendaient les principales lectures d’inflation américaine pour obtenir des conseils sur la politique monétaire, tandis que le bitcoin a rebondi après son martèlement sur les nouvelles de la répression de la Chine sur l’extraction et le commerce des crypto-monnaies.

Les actions européennes (.STOXX) ont été 0,1% plus fermes, après avoir gagné le soutien des données de vendredi montrant une accélération de la croissance des affaires en Grande-Bretagne et dans la zone euro pour avril. L’affirmation de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le même jour, selon laquelle il était encore trop tôt pour que la banque discute de la liquidation de son plan de relance de 1,85 billion d’euros, avait également apporté son soutien.

Les marchés en Autriche, au Danemark, en Hongrie, en Norvège, en Suisse et en Allemagne ont été fermés pour des vacances.

«La zone euro et le Royaume-Uni commencent à exploser à mesure que leurs économies rouvrent», a déclaré l’économiste en chef de la Banque de Singapour, Mansoor Mohi-uddin, dans une note.

«La baisse des hospitalisations, la baisse du nombre de décès, des vaccinations plus rapides et la réduction des verrouillages contribuent tous à un rétablissement rapide de la confiance en Europe.»

L’indice boursier mondial MSCI (.MIWD00000PUS) s’est raffermi de 0,1%.

L’indice MSCI le plus large des actions de l’Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a chuté de 0,2% en raison d’un commerce lent. Le Nikkei du Japon (.N225) a ajouté 0,2% et les blue chips chinois (.CSI300) 0,4%.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont augmenté de 0,4% et les contrats à terme sur le S&P 500 se sont raffermis de 0,5%.

Les obligations en dollars souverains émises par la Biélorussie ont perdu jusqu’à 2 cents, après que les autorités biélorusses ont forcé dimanche un avion de ligne à atterrir et arrêté un journaliste d’opposition qui était à bord, suscitant la condamnation de l’Europe et des États-Unis.

Après la forte croissance montrée par les enquêtes de vendredi sur les secteurs mondiaux des services, tous les regards seront tournés vers la consommation personnelle américaine et les chiffres de l’inflation cette semaine.

Une lecture de l’inflation sous-jacente élevée sonnerait l’alarme et pourrait relancer les discussions sur une réduction anticipée de la part de la Réserve fédérale américaine.

Le journal a une foule d’orateurs de la Fed cette semaine, y compris l’influent gouverneur de la Fed, Lael Brainard, et les marchés seront impatients de savoir s’ils s’en tiennent au scénario de patience avec la politique.

L’enquête mensuelle de BofA sur les gestionnaires de fonds a révélé qu’un record de 69% des répondants s’attendaient à une croissance économique et à une inflation supérieures à la tendance à l’échelle mondiale.

En conséquence, les gérants avaient poussé vers les matières premières et les cycles tardifs, où les positions surpondérées étaient proches des plus hauts de 15 ans, tandis que le commerce le plus encombré était le Bitcoin.

“Avec des vues aussi optimistes sur la croissance et l’inflation, le risque pour les investisseurs est que la croissance ralentit et que l’inflation se révèle temporaire”, ont déclaré les analystes de BofA dans une note.

«De plus, la technologie, considérée comme surpeuplée assez récemment, est maintenant de retour à une sous-pondération et en profiterait probablement si les craintes d’inflation diminuaient.»

L’OR EN FAVEUR

Après avoir perdu 13% dimanche, le bitcoin a augmenté de 6% lundi à 36735 $, mais toujours plus de 40% de son niveau record.

Elle a été en partie affectée par la répression de la Chine contre l’extraction et le commerce de la plus grande crypto-monnaie dans le cadre des efforts en cours pour prévenir les risques spéculatifs et financiers.

Les principales devises ont été stables en comparaison, l’euro se tenant à 1,2197 $ après avoir échoué à plusieurs reprises à effacer la résistance graphique autour de 1,2244 $ la semaine dernière.

Le dollar tournait au ralenti sur le yen à 108,74, coincé entre le support à 108,56 et la résistance autour de 109,33. Contre un panier de devises, le dollar s’était stabilisé à 89,920 après avoir atteint son plus bas depuis janvier à 89,646 vendredi.

Sur les marchés obligataires, les commentaires accommodants de vendredi de Lagarde ont maintenu les coûts d’emprunt sous les récents sommets de plusieurs mois.

Le rendement obligataire de référence de l’Allemagne à 10 ans a légèrement baissé à -0,13%, soit environ six points de base sous les sommets de deux ans atteints la semaine dernière.

La faiblesse du dollar combinée aux inquiétudes sur l’inflation et à la volatilité folle des crypto-monnaies pour remettre l’or en faveur. Le métal était le dernier à 1 881 $ l’once, après avoir atteint son plus haut depuis janvier.

«Le récent mélange d’un IPC américain fort, d’un emploi faible et de décideurs de la Fed prêts à laisser l’inflation dépasser tout en ciblant l’écart d’emploi, pourrait rester optimiste pendant un certain temps encore», a déclaré Michael Hsueh, stratège sur les matières premières et les devises à la Deutsche Bank.

«La reprise de l’or a été associée à la forte reprise dans certaines parties du complexe des matières premières, de plus en plus représentée par les indices de l’agriculture, des métaux et des transports cette année, et à un sommet de huit ans des anticipations d’inflation américaines à 10 ans.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté alors qu’une tempête s’est formée dans le golfe du Mexique et l’Iran a déclaré qu’un accord de surveillance nucléaire de trois mois avait expiré, soulevant des doutes sur l’avenir de négociations indirectes qui pourraient mettre fin aux sanctions américaines sur les exportations de brut iranien.

Le Brent était le dernier en hausse de 1,5% à 67,46 $ le baril, tandis que le brut américain a ajouté 1,5% à 64,54 $ le baril.