Les actions SOFI peuvent avoir un catalyseur caché avec une adoption généralisée de la cryptographie

Comme beaucoup de noms dans l’espace fintech, Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) l’action est en baisse depuis un mois. Mais certains investisseurs ont quand même bien réussi. L’action a connu des pics et des chutes de prix massifs, et l’objectif de prix consensuel des analystes est de 25,57 $. Cependant, je pense que SoFi est un achat solide à long terme.

À mon avis, il y a plusieurs raisons d’être haussier sur l’action SOFI. La société a déposé une demande de charte bancaire, ce qui semble être une question de quand et non de si. Lorsque cela se produira, l’activité de prêt deviendra plus efficace. Cela inclut la possibilité que SoFi détienne une partie de ses prêts sur son bilan, ce qui constituerait une étape importante vers la rentabilité de l’entreprise.

Pendant ce temps, le modèle mobile de l’entreprise continue de gagner des membres. À première vue, Sofi devrait avoir plus de facilité à obtenir une adoption massive. Des entreprises comme Pay Pal (NASDAQ :PYPL) et Carré (NYSE :SQ) ont déjà fait une bonne partie du gros du travail.

Cependant, l’objectif de cet article est que, grâce à sa branche d’investissement, SoFi Technologies permet aux consommateurs d’investir dans la crypto-monnaie. Bien que certains puissent considérer cela comme une soumission à son public cible, cela a le potentiel d’être beaucoup plus.

L’avenir de la crypto-monnaie est toujours en cours d’écriture

Je suis resté en marge du mouvement des crypto-monnaies pour de nombreuses raisons. L’une de ces raisons est qu’à ce jour, je n’ai pas vu ce qu’il adviendra des crypto-monnaies dans un marché baissier légitime. Vous n’avez pas besoin d’être un ours permanent pour vous demander si la vente massive sur le marché n’est qu’une correction ordinaire de fin d’année ou le début de quelque chose de plus.

Une chose qui atténuerait mon niveau d’inquiétude serait l’adoption généralisée de la cryptographie. Je considère que les sociétés de technologie financière comme SoFi ouvrent la voie à cet égard. Il existe également un modèle pour que cela se produise avec la croissance de PayPal.

Lorsque PayPal était encore une nouveauté, l’un des aspects les plus encombrants de la plate-forme était que les paiements numériques n’étaient pas largement acceptés comme moyen d’échange – et c’était avec la monnaie fiduciaire ! Ce qui a changé pour PayPal, c’est qu’il est devenu plus convivial pour les commerçants et les clients. Une transition similaire doit se produire dans l’espace crypto. Écrire pour Yahoo! Finance, Dmytro Spilka a proposé cette analyse :

«Pour que la crypto-monnaie soit plus pratique, le développement de portefeuilles blockchain conviviaux et une intégration plus transparente avec la finance basée sur le fiat sont essentiels pour que les utilisateurs obtiennent plus de liberté financière lorsqu’il s’agit de dépenser leur argent et d’effectuer des transactions.»

Cela signifie-t-il que je dois pouvoir payer mes courses en Bitcoin avant de croire à la crypto-monnaie ? Non, et soyons clairs, SoFi ne propose qu’une plateforme de garde pour le trading de crypto-monnaie. Les clients ne peuvent pas déposer de crypto d’un portefeuille personnel vers SoFi, ni retirer de crypto de la plate-forme.

Mais c’est un de ces moments où le mot « encore » doit être ajouté à la fin de la phrase. SoFi a déclaré qu’il pourrait prendre en charge les retraits de crypto-monnaie à l’avenir.

SOFI Stock est un jeu de porte dérobée sur l’adoption de la cryptographie

Je n’appelle pas SoFi Technologies un stock pick-and-pelle pour la crypto-monnaie. Il y a des obstacles réglementaires et technologiques à surmonter avant que SoFi ne puisse vraiment satisfaire les besoins des passionnés de crypto-monnaie.

Cependant, si la crypto-monnaie doit devenir largement adoptée, les entreprises qui en profitent se développeront également. Et les entreprises qui en bénéficieront le plus seront celles qui sont suffisamment agiles pour évoluer à peu près au même rythme.

Lorsque vous déterminez quelles entreprises seront bien positionnées pour un tel avenir, vous devez également prendre en compte les entreprises qui ont déjà une clientèle enthousiaste.

C’est pourquoi je parierai sur une société comme SoFi et par extension, l’action SOFI. SoFi attire déjà ces clients. Cela leur donnerait simplement une autre raison de rester sur la plate-forme. Et avec le cours des actions à un rabais substantiel par rapport à ce qu’il était il y a à peine un mois, c’est peut-être le moment d’ajouter lentement des actions.

À la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.