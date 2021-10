Les actions SPAC MAQC, BENE et ZGYH obtiennent un coup de pouce du négociateur de Trump

Aujourd’hui, l’intrigue autour de la fusion à venir de la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) de Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC) et Trump Media & Technology Group (TMTG) s’est transformé en une action de prix plutôt incroyable sur divers titres. En particulier, certains titres de la SPAC ont suscité un intérêt accru à la suite des récents mouvements de stock de DWAC.

Source : Dmitry Demidovich/ShutterStock.com

En effet, l’ancien président Donald Trump est un personnage controversé. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, c’est un deal maker. En conséquence, son implication dans l’espace SPAC a donné une nouvelle vie à un groupe d’actions qui ont sous-performé ces derniers temps.

Parmi les scénarios qui suscitent l’intérêt des investisseurs aujourd’hui, il y a celui qui se cache derrière Digital World Acquisition. Après tout, toute personne associée à Trump est susceptible d’être examinée de près. Il y a beaucoup de pouvoir politique derrière un tel partenariat. Les investisseurs semblent rechercher des paris sur des sociétés en dehors de cet accord.

Les entreprises qui sont aujourd’hui dans la ligne de mire des investisseurs comprennent Maquia Capital Acquisition (NASDAQ :MAQC), Benessere Capital Acquisition (NASDAQ :BENE) et International de Yunhong (NASDAQ :ZGYH). Qu’ont-ils tous en commun ? Patrick Orlando, qui est président et chef de la direction de Digital World Acquisition.

Examinons un peu qui est Patrick Orlando et pourquoi cette histoire retient beaucoup l’attention aujourd’hui.

Qui est Patrick Orlando ? Pourquoi alimente-t-il les actions SPAC ?

Patrick Orlando, PDG de Digital World Acquisitions, est un personnage intrigant. Comme d’autres sponsors de la SPAC, M. Orlando semble avoir ses tentacules dans un certain nombre d’accords différents. Compte tenu du type de capital-risque d’exposition que ces véhicules SPAC offrent, un tel processus est logique. Répartir ses paris sur un certain nombre d’entreprises hautement spéculatives est une idée intelligente. Comme l’a écrit hier Samuel O’Brient, rédacteur en chef d’InvestorPlace Financial News, Orlando a travaillé avec Banque Allemande (NYSE :BD) précédemment.

Aujourd’hui, alors que l’action DWAC poursuit son ascension monumentale, les investisseurs recherchent des pièces de sympathie. Cela les a amenés à une variété de noms spéculatifs dans les médias et les médias sociaux, tels que Phunware (NASDAQ :PHUN) et Grom Social (NASDAQ :GROM).

Cela a également incité les investisseurs à prêter une attention particulière aux autres actions SPAC liées à Orlando, le négociateur DWAC de Trump. Chacune de ces actions enregistre des gains vendredi après-midi et connaît un volume de transactions supérieur à la moyenne.

Orlando est répertorié comme président et chef de la direction de Benessere Capital, une société à chèque en blanc qui est devenue publique en janvier 2021. Selon Renaissance Capital, Benessere cible les entreprises technologiques du marché intermédiaire. Orlando est également répertorié comme PDG de Yunhong International, une société de chèques en blanc ciblant les entreprises en Asie. Comme d’autres publications l’ont souligné, ses liens avec Yunhong International ont certainement fait sourciller car il est basé à Wuhan, en Chine. Il semble également partager une adresse de bureau avec une société de suppléments.

Enfin, Orlando semble être affilié à Maquia Capital. Les documents S-1 modifiés de la société de chèques en blanc le désignent en tant que candidat au poste d’administrateur et citent ses rôles avec BENE et ZGYH. Maquia est devenue publique en mai 2021 et se concentre sur les cibles de croissance émergentes en Amérique du Nord.

La ligne de fond

Alors qu’est-ce que tout cela veut dire? Reste à voir comment cette histoire et l’intérêt pour DWAC et Patrick Orlando se déroulent à partir d’ici. Cependant, les investisseurs feraient bien de garder ces actions SPAC sur leur radar.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer