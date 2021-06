Les actions surpassent l’inflation 100 % du temps lorsqu’elles sont détenues pendant 15 ans ou plus : Goldman Sachs

in

Les actions peuvent rester chères pendant de longues périodes, en particulier avec des taux relativement bas et une rentabilité élevée des entreprises.

Les investisseurs sur le marché boursier américain trouvent leurs investissements à un moment charnière. D’un côté, il y a la peur de l’inflation, de la hausse des rendements, des impôts et des valorisations élevées, tandis que de l’autre côté, l’économie américaine montre de plus en plus de signes de reprise. La croissance de l’économie américaine s’annonçant prometteuse, la prise de décision n’est peut-être pas aussi facile qu’elle le semble pour les investisseurs en actions.

Pour les investisseurs à long terme, ces facteurs peuvent s’équilibrer et ne présenter aucun risque pour le portefeuille, mais les défis à court terme demeurent. John Tousley, CFA, responsable mondial de la stratégie de marché, des solutions de conseil stratégique, Goldman Sachs Asset Management dans la note GSAM Connect souligne les « quatre défis pour les investisseurs aujourd’hui » : les taxes, les taux, l’inflation et les prix. Tousley, dans le rapport, déclare : « Nous pensons que les investisseurs devraient adopter une approche stratégique et avant-gardiste pour l’environnement de marché actuel.

Selon Tousley – Des mesures de prix plus fermes ont été récemment influencées par des facteurs transitoires liés à COVID-19, notamment de faibles effets de base et des perturbations de l’approvisionnement. Alors que ces pressions temporaires s’atténuent, nous prévoyons que les dépenses de consommation personnelle de base (PCE) resteront à environ 2 %, car la composition statistique des mesures de l’inflation limite les cassures soutenues.

Les risques à la hausse comprennent un plein emploi plus rapide que prévu, une consommation des ménages refoulée et des multiplicateurs budgétaires élevés liés aux dépenses d’infrastructure.

Mais en fin de compte, nous pensons que malgré des niveaux plus élevés, les prix resteront favorables aux actifs à risque et ne feront probablement pas avancer la politique de la Réserve fédérale.

Si nous voyions l’inflation augmenter durablement, les actifs réels pourraient continuer à surperformer. Nous voyons un fort potentiel sur les marchés de l’immobilier et des matières premières en particulier, car ils ont tous deux souffert d’un sous-investissement structurel dans les investissements et l’offre au cours des dernières années et font face à un afflux de la demande.

Mais les actions se sont aussi historiquement bien comportées dans des environnements inflationnistes, battant finalement l’inflation 100 % du temps lorsqu’elles sont détenues pendant 15 ans ou plus. Les actions ayant un bêta élevé pour la reprise économique et les prix des matières premières pourraient s’en tirer particulièrement bien, y compris celles des marchés émergents.

Sur les valorisations élevées auxquelles les actions se situent aujourd’hui, ce qui entraîne des risques plus élevés, dit Tousley – Les valorisations boursières élevées d’aujourd’hui peuvent augmenter le risque de correction, mais peuvent également être justifiées par la reprise macroéconomique et le soutien politique. En l’absence de nouveaux facteurs de récession, nous ne nous attendons pas à une revalorisation brutale des actifs à risque et à des acheteurs potentiels d’une quelconque faiblesse à court terme.

Surtout, nous trouvons un solide soutien statistique selon lequel les actions peuvent rester chères pendant de longues périodes, en particulier avec des taux relativement bas et une rentabilité élevée des entreprises. Par exemple, le S&P 500 s’est négocié dans le quintile supérieur, après ajustement cyclique du ratio cours/bénéfice au cours des dix dernières années, et a enregistré un rendement supérieur à 250 % au cours de cette période. De plus, les expansions économiques ont historiquement été bonnes pour les marchés boursiers, avec des rendements positifs près de 90 % du temps.

​

Vous cherchez à investir dans les actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.