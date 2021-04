Les actions synthétiques FAANG se négocient dans la finance décentralisée – mais les frais de gaz les qualifient-ils de collégiaux?

23 avril 2021 09:08 & nbspUTC

| Mise à jour:

23 avril 2021 à 09:08 & nbspUTC

Par & nbspClark

Les prix élevés de l’essence pourraient rendre les synthés plus coûteux que la réalité.

Le protocole DeFi Kwenta a lancé une séquence de jetons synthétiques pour les actions générales – mais les prix actuels du gaz pourraient rendre leur négociation plus luxueuse que l’achat de la chose réelle.

Dans un article de blog du 23 avril, le protocole de négociation Kwenta – un ETH dApp motorisé par Synthetix – a annoncé la citation de nombreux synthés qui suivent les prix des actions des 5 plus grandes entreprises technologiques reconnues par l’acronyme FAANG. Ceux-ci incluent Apple, Facebook, Netflix, Amazon et Google. Tesla était auparavant disponible et il existe des tactiques pour ajouter bientôt MSFT & COIN.

Le protocole miroir sur la blockchain Terra a une contribution de configuration similaire à une gamme de jetons synthétiques fondés sur des actions technologiques, ainsi qu’un jeton d’index FAANG. Les actions tokenisées ont été principalement rendues disponibles sur la bourse des ramifications FTX et peuvent maintenant être traitées sur d’autres podia principaux comme Binance, bien que les jetons synthétiques permettent à ces actions ou quelque peu similaires d’être échangées dans DeFi.

Les actifs numériques synthétiques sont des formes symboliques d’actifs mondiaux réels tels que les actions, les matières premières et les indices – ils peuvent également comprendre des actifs physiques tels que des véhicules et des biens immobiliers. Leurs prix reflètent ceux des actifs réels de la biosphère, suivis par des oracles de prix, permettant aux investisseurs d’entrer en contact avec eux. Le plaidoyer supplémentaire est que n’importe qui, n’importe où, peut les échanger sans avoir à franchir les cercles de contrôle associés aux bourses américaines.

Les synthés ont été promus par le protocole DeFi Synthetix qui permet aux opérateurs de créer leurs propres actifs synthétiques s’il existe une garantie cryptographique sous-jacente. Les synthés FAANG nouvellement listés peuvent être fouillés pour la fourniture de liquidités dans les pools si par Balancer.

Dans l’édition du 23 avril de la newsletter DeFi “ Bankless ”, le créateur du protocole UMA Hart Lambur, un autre stade d’actifs synthétiques, a comparé les synthés à l’alchimie, ajoutant qu’ils permettaient à n’importe qui de créer un actif financier pour n’importe quoi.

“Dans la même méthode que YouTube a permis à de nouvelles procédures de contenu vidéo à longue traîne de s’épanouir, les actifs synthétiques permettront de nouveaux types de produits financiers que nous n’avons même pas encore fictifs.”

Il y a un problème fondamental, cependant, en particulier avec les plates-formes fondées sur ETH Layer 1. Rendu sur Bitinfocharts, le coût de transaction moyen sur ETH a grimpé à son deuxième niveau le plus élevé le mardi 20 avril, atteignant 30 $.

Etherscan publie désormais des prix du gaz à trois chiffres en USD pour des activités DeFi plus multiformes telles que l’échange de jetons sur Uniswap. Cela pourrait rendre l’investissement dans les nouveaux synthés FAANG plus coûteux que d’acheter le véritable stock et de payer des frais de courtage.

Heureusement, Synthetix fait partie d’un certain nombre de protocoles DeFi appliquant des solutions de mise à l’échelle de couche 2. Il est maintenant en train de migrer l’échange vers la technologie de rollup du fournisseur de solutions de mise à l’échelle ETH, Hopeful Ethereum. En raison des reports dans la présentation du réseau principal d’Optimism, cela n’est prévisible qu’en juillet 2021.

Clark

Chef de la technologie.