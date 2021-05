Les actions technologiques asiatiques suivent les gains du Nasdaq alors que les craintes d’inflation se dissipent

Le logo Nasdaq est affiché sur le site du Nasdaq Market à New York

Les valeurs asiatiques de la technologie et de la croissance ont rebondi vendredi, après l’avancée nocturne de Wall Street, alors que les investisseurs atténuaient les craintes d’une inflation chaude et les perspectives d’une réduction rapide des mesures de relance de la Réserve fédérale.

L’indice boursier japonais Nikkei (.N225) et taïwanais (.TWII) s’est démarqué dans la région – où les actions étaient largement mixtes – avec des gains de 0,8% et 1,2% respectivement.

Les blue chips chinois (.CSI) ont cependant perdu 0,8%, pesés par les financières et plafonnant les gains plus larges dans la région.

Dans l’ensemble, l’indice MSCI le plus large des actions de l’Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a ajouté 0,1%, le plaçant sur la bonne voie pour un gain hebdomadaire de 1,9%. Les composants technologiques de la jauge (.MIAPJIT00PUS) ont bondi de 0,6% sur la journée.

Les contrats à terme ont indiqué une nouvelle hausse de 0,3% pour le S&P 500 (.SPX) plus tard dans la journée mondiale, après une hausse de plus de 1% jeudi.

Les actions de croissance ont mené ces gains, les rendements des bons du Trésor ayant baissé après une lecture de l’activité commerciale américaine plus faible que prévu. Un recul des prix des matières premières, en particulier du pétrole, a également sapé la thèse d’une inflation trop chaude.

Le Nasdaq Composite (.IXIC) a été le grand gagnant, avec une hausse de 1,8%, tandis que le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a affiché un gain de 0,6%.

Les actions européennes semblaient prêtes à rebondir à l’ouverture de vendredi, avec les contrats à terme Euro Stoxx 50 en hausse de 0,4% et les contrats à terme FTSE en hausse de 0,2%.

“C’est toujours un marché qui essaie de déterminer où l’inflation va aller, et ce que cela pourrait signifier pour la politique de la Fed quelque part sur la ligne”, a déclaré Kyle Rodda, un analyste de marché chez IG à Melbourne.

La Banque fédérale de réserve de Philadelphie a déclaré que son indice d’activité économique était tombé à 31,5 contre 50,2 en avril, son rythme le plus élevé en près d’un demi-siècle, jetant le doute sur la rapidité avec laquelle l’économie peut continuer à se réchauffer.

D’autres données de jeudi ont montré que le nombre d’Américains déposant de nouvelles demandes d’allocations de chômage est tombé encore en dessous de 500 000 la semaine dernière, mais les emplois sans emploi ont gonflé début mai, ce qui pourrait tempérer les attentes d’une accélération de la croissance de l’emploi ce mois-ci.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence a tenu jeudi la baisse de plus de 4 points de base pour osciller autour de 1,632% en Asie.

Les prix du pétrole se sont légèrement redressés après de fortes baisses jeudi, lorsque des diplomates ont déclaré que des progrès avaient été accomplis vers un accord visant à lever les sanctions américaines contre l’Iran.

Le Brent a augmenté de 0,3% à 65,27 $ le baril après avoir chuté de 2,3%. Le brut West Texas Intermediate a ajouté 0,4% à 62,21 $ le baril après une chute de 2,1%.

Sur le marché des changes, le dollar languissait près de ses plus bas de plusieurs mois après sa plus forte baisse depuis environ deux semaines jeudi, alors que les paris sur les premières hausses de taux américains se réduisaient.

L’indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six grands pairs, était à 89,755, peu changé après la chute de 0,4% de la session précédente. Pour la semaine, il a chuté de 0,7%.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin s’est échangé juste en dessous de 40000 dollars vendredi après une course folle cette semaine qui l’a vu plonger mercredi à 30066 dollars pour la première fois depuis fin janvier.

Le jeton numérique a rebondi jeudi après que d’éminents bailleurs de fonds tels que Cathie Wood d’Ark Invest (ARKK.P) et Elon Musk de Tesla (TSLA.O) aient indiqué leur soutien.

La vente brutale de mercredi a été déclenchée par des inquiétudes concernant une réglementation plus stricte en Chine et un malaise quant à l’ampleur des positions à effet de levier parmi les investisseurs.

L’éther de crypto-monnaie n ° 2 se négociait autour de 2900 dollars après une chute à 1850 dollars mercredi.

Pour la semaine, le bitcoin est en baisse de 14%, s’ajoutant à la baisse de 20% de la période précédente, tandis que l’éther a chuté de 23%.