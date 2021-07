Les actions technologiques chinoises cotées aux États-Unis continuent de baisser ; Alibaba, Baidu, DIDI, d’autres en pertes

in

DiDi Global a été coté à la Bourse de New York (NYSE) à la fin du mois dernier après une introduction en bourse massive de 4,4 milliards de dollars. (Photo : REUTERS)

Certaines des plus grandes actions de sociétés technologiques chinoises cotées aux États-Unis sont en chute libre depuis le début du mois, alors que le régulateur chinois tente d’entraver les cotations étrangères. Des actions telles qu’Alibaba, Pinduoduo, JD.Com, Baidu et même le nouvellement coté DiDi Global ont considérablement chuté depuis fin juin. Plus tôt ce mois-ci, Pékin a annoncé que les entreprises locales cherchant à inscrire leurs actions sur un sol étranger nécessiteraient l’approbation d’un organisme de réglementation de la cybersécurité. En dehors de cela, la nouvelle société cotée DiDi Global a fait face à la colère du gouvernement chinois, supprimant l’application de DiDi de l’App Store et l’empêchant de signer de nouveaux clients, quelques jours seulement après l’introduction en bourse de la société aux États-Unis.

Les actions chinoises en baisse

*Alibaba Group Holding ADR – En baisse de 8,22% jusqu’à présent ce mois-ci, s’échangeant à 210,59 $ pièce

* Pinduoduo Inc – ADR – En baisse de 23,44 % jusqu’à présent en juillet pour s’échanger à 102,25 $

*JD.com – En baisse de 7,44 % jusqu’à présent en juillet, s’échangeant à 73,87 $ par action

* NetEase – Baisse de 1,7% en juillet, s’échangeant à 113,2 $ pièce

*Nio Inc – En baisse de 16,97 % en juillet, s’échangeant à 44,17 $ par action

* Baidu Inc – En baisse de 14,34%, s’échangeant à 177,89 $ pièce

*DiDi Global – En baisse de 20,72 %, s’échangeant à 11,21 $ par action

DiDi Global a été coté à la Bourse de New York (NYSE) à la fin du mois dernier après une introduction en bourse massive de 4,4 milliards de dollars. L’introduction en bourse était au prix de 13-14 $ par action. La société a procédé à son introduction en bourse même si les régulateurs chinois lui ont demandé de retarder la même chose. Deux jours après ses débuts à Wall Street, DiDi Global – un ancien rival d’Uber en Chine – était interrogé par le gouvernement chinois pour manquements à la cybersécurité.

« Il y a eu beaucoup de bruit ces derniers jours au sujet de la décision de la réglementation chinoise contre Didi Global deux jours après son introduction en bourse de 4,4 milliards de dollars aux États-Unis le 30 juin. Franchement, le problème surprenant pour la cupidité et la peur est que les entreprises chinoises sont toujours cotées en Amérique alors qu’il est évident depuis un certain temps que le gouvernement chinois préférerait qu’elles ne le fassent pas », Chris Wood, responsable mondial (stratégie des actions), Jefferies dit plus tôt ce mois-ci. Chris Wood a en outre souligné que les régulateurs américains obligent également les entreprises chinoises à se retirer de la cote à moins qu’elles ne répondent aux exigences de divulgation d’audit requises.

D’autre part, ARK Investment Management, dirigé par l’investisseur Cathie Wood, a réduit sa participation dans les actions chinoises, a rapporté Bloomberg. Le rapport indique que le FNB phare ARK Innovation de Wood a réduit le poids de la Chine à moins de 1%, contre 8% en février.

